Μελάνια για απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: «Τέρας ο δράστης»

«Τέρας» αποκάλεσε η Μελάνια Τραμπ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (14/07), τον 20χρονο Τόμας Μάικλ Κρουκς, που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Πενσιλβάνια.

«Ένα τέρας που αναγνώρισε τον σύζυγό μου ως μια απάνθρωπη πολιτική μηχανή προσπάθησε να χτυπήσει το πάθος του Ντόναλντ – το γέλιο, την εφευρετικότητα, την αγάπη του για τη μουσική και την έμπνευσή του», ανέφερε η Μελάνια σε δήλωσή της στο X.

«Όταν είδα εκείνη τη σφαίρα να χτυπά τον σύζυγό μου, Ντόναλντ, συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου και η ζωή του Μπάρον βρίσκονταν στα πρόθυρα μιας καταστροφικής αλλαγής. Είμαι ευγνώμων στους γενναίους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τον σύζυγό μου.

Σήμερα το πρωί, ανυψωθείτε πάνω από το μίσος, το βιτριόλι και τις απλοϊκές ιδέες που πυροδοτούν τη βία.

Οι άνεμοι της αλλαγής έφτασαν. Για όσους από εσάς κλαίτε για να με υποστηρίξετε, σας ευχαριστώ. Συγχαίρω όσους από εσάς απλώσατε το χέρι σας πέρα από το πολιτικό χάσμα – σας ευχαριστώ που θυμηθήκατε ότι κάθε πολιτικός είναι ένας άνδρας ή μια γυναίκα με μια αγαπημένη οικογένεια», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανέφεραν: «Το FBI εντόπισε τον Thomas Matthew Crooks, 20 ετών, από το Bethel Park της Πενσιλβάνια, ως το άτομο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. «Παραμένει μια ενεργή και εν εξελίξει έρευνα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Η φωτογραφία του δεν έχει δοθεί από τις αρχές επισήμως, ωστόσο εικόνες του δράστη – που δεν έχουν επιβεβαιωθεί – κυκλοφορούν στα social media.

#BREAKING 20- year old Thomas Matthew Crooks of Pennsylvania is the alleged shooter at Trump rally. pic.twitter.com/7scJLL7l1C

— Don Lemon (@donlemon) July 14, 2024