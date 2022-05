May the Toys Be With You: Τεράστια έκθεση με vintage παιχνίδια και αφίσες Star Wars – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Μία από τις μεγαλύτερες συλλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο με vintage παιχνίδια και αφίσες Star Wars παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο Μουσείο του Νορθάμπτον. Η έκθεση «May the Toys Be With You» (από τη πασίγνωστη φράση «May the Force be with you») περιλαμβάνει συλλεκτικά αντικείμενα, φιγούρες και έργα τέχνης από την αρχική τριλογία ταινιών.

Το Μουσείο και η Πινακοθήκη του Νορθάμπτον άνοιξαν ξανά τον Ιούλιο μετά από ανακαίνιση που διήρκεσε τέσσερα χρόνια και κόστισε 6,7 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC. Ο Ματ Φοξ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της συλλογής και επιμελητής της έκθεσης, είπε ότι είναι «γεμάτη νοσταλγία».

Η συλλογή αποτελείται από παιχνίδια από το 1977 έως το 1985, σκίτσα και αφίσες από τις ταινίες Star Wars, «πολύτιμα αντικείμενα που μοιάζουν σαν να βρίσκονται ακόμα στα ράφια των καταστημάτων», όπως τόνισε.

Ο Ματ Φοξ είπε ότι ήταν πέντε ετών όταν προβλήθηκε η πρώτη ταινία το 1977. «Ήταν η πρώτη ταινία που είδα και αμέσως μετά πήγαμε στο κατάστημα παιχνιδιών και απέκτησα την πρώτη μου φιγούρα Star Wars, που ήταν ένας Darth Vader» ανέφερε.

Όταν το πρώτο φιλμ Star Wars έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το 1977, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι τα παιχνίδια και αντικείμενα θα απέφεραν ακόμη περισσότερα κέρδη από την ίδια την ταινία. Από το 1977 έως το 1985 πουλήθηκαν περίπου 300 εκατομμύρια φιγούρες δράσης, επιτρέποντας στα παιδιά να αναπαραστήσουν τις περιπέτειες του Λουκ Σκαϊγουόκερ, της πριγκίπισσας Λέια και του Χαν Σόλο.

«Ένας σοφός είπε κάποτε, “το να συλλέγεις είναι ασθένεια και το να μοιράζεσαι τη συλλογή είναι η μόνη θεραπεία”. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε έχω μολυνθεί με το μικρόβιο του Star Wars για όλη μου τη ζωή» τόνισε ο Ματ Φοξ

«Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι τιμή που μπορώ να μοιραστώ τη συλλογή μου στο Μουσείο του Νορθάμπτον αυτό το καλοκαίρι, είναι ένας καταπληκτικός χώρος και οι λάτρεις των ταινιών δεν πρέπει να χάσουν την έκθεση!» πρόσθεσε.

Η έκθεση «May the Toys Be With You» εγκαινιάστηκε στις 30 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου.