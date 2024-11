Μαρία Ζαχάροβα: Πήρε on air εντολή να μην σχολιάσει το χτύπημα με πύραυλο – Η αμήχανη αντίδρασή της – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που δείχνει την Μαρία Ζαχάροβα να δέχεται κλήση στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα της ζωντανής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών έλαβε ένα τηλεφώνημα στο κινητό κατά το οποίο ακούστηκε να παίρνει εντολή να μην συζητηθεί το πρωινό πλήγμα στην Ουκρανία με διηπειρωτικό πύραυλο, που, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, φέρεται να πραγματοποίησε η ρωσική πλευρά.

Στο βίντεο, φαίνεται η Ζαχάροβα να απαντά στην κλήση, όπου και ακούγεται ξεκάθαρα μια ανδρική φωνή να της λέει να μην συζητήσει για το ρωσικό χτύπημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ντνίπρο.

Maria Zakharova, Russia’s foreign ministry spokeswoman, takes a phone call in the middle of her presser telling her not to comment on Russia’s strike on Ukraine with an intercontinental ballistic missile.

The caller appears to say the target was the Yuzhmash factory in Dnipro pic.twitter.com/1KBXPaa2bF

— max seddon (@maxseddon) November 21, 2024