Μαλάουι: Νεκρός ο αντιπρόεδρος της χώρας – Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροπλάνου

Ο αντιπρόεδρος του Μαλάουι Σάουλος Κλάους Τσιλίμα και άλλοι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροπλάνο, το οποίο αγνοείτο από χθες, Δευτέρα, βρέθηκαν νεκροί και το αεροσκάφος να έχει συντριβεί στο έδαφος, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Λάζαρους Τσακουέρα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Τσιλίμα, 51 ετών, αναχώρησε από την πρωτεύουσα Λιλόνγκουε στις 09:17 τοπική ώρα (10:17 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, αλλά δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μζούζου όπως προέβλεπε το πρόγραμμα στις 10:02, τοπική ώρα, λόγω κακής ορατότητας.

Έλαβε εντολή να επιστρέψει στην πρωτεύουσα αλλά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και οι αερολιμενικές αρχές δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Έκτοτε άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του αεροπλάνου.

