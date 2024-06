Μαλάουι: Αγνοείται το αεροπλάνο που μετέφερε τον αντιπρόεδρο της χώρας

Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε τον αντιπρόεδρο του Μαλάουι και ακόμα 8-9 άτομα αγνοείται και δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις από τον Πύργο Ελέγχου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του προέδρου της χώρας.

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο 51χρονος αντιπρόεδρος Σαούλος Τσιλίμα αναχώρησε από την πρωτεύουσα Λιλονγκούε, αλλά δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Μζούζου, περίπου 370 χιλιόμετρα βόρεια, περίπου 45 λεπτά αργότερα.

Οι αεροπορικές αρχές έχασαν την επαφή με το αεροπλάνο όταν αυτό «βγήκε από τα ραντάρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Μαλάουι Λάζαρους Τσακουέρα. Ο τελευταίος διέταξε επιχείρηση έρευνας και ακύρωσε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες, ανέφερε το γραφείο του.

«Όλες οι προσπάθειες να έρθουμε σε επαφή με το αεροσκάφος από τότε που χάθηκε από τα ραντάρ έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Τσακουέρα ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του αεροσκάφους από τον στρατηγό Valentino Phiri, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Μαλάουι.

Ο πρόεδρος διέταξε τις εθνικές και τοπικές αρχές να «διεξάγουν άμεση επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν το σημείο όπου βρίσκεται το αεροσκάφος», ανέφερε το γραφείο του.

A plane carrying Malawi’s vice president and nine other people has gone missing today and a search is underway.

The military plane carrying Vice President Saulos Chilima left the capital, Lilongwe, but didn’t make it to make it to its destination at Mzuzu… pic.twitter.com/P5hhhP547R

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) June 10, 2024