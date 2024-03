Μακελειό στην Μόσχα: Η καταστροφή στον συναυλιακό χώρο μετά την τρομοκρατική επίθεση – Συγκλονιστικά πλάνα από ελικόπτερο

Την τεράστια καταστροφή που υπέστη το Crocus City Hall στη Μόσχα μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά την οποία οι δράστες χρησιμοποίησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς για να βάλουν φωτιά με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της οροφής του κτιρίου, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται σε νέα πλάνα που λήφθηκαν από ελικόπτερο, το Crocus City Hall είναι εντελώς κατεστραμμένο.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πρόσθεσε την δική του φωνή στις διεθνείς καταδίκες της “βάναυσης επίθεσης” στη Μόσχα εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι αυτή δεν θα γίνει “πρόσχημα” για “κλιμάκωση της βίας”.

“Η Πολωνία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη βάναυση επίθεση. Όλοι μας πενθούμε για τις οικογένειες των θυμάτων. Ελπίζουμε ότι αυτή η ανείπωτη τραγωδία δεν θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από οποιονδήποτε για κλιμάκωση της βίας και της επιθετικότητας”, έγραψε ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Poland strongly condemns the brutal attack at the Crocus City Hall in Moscow. We all grieve for the families of the victims. We hope that this terrible tragedy will not become a pretext for anyone to escalate violence and aggression.

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 23, 2024