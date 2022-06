Μακελειό στη Φιλαδέλφεια – Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πολυσύχναστο δρόμο

Μακελειό σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πολυσύχναστο δρόμο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η αστυνομία. «Δεκατέσσερα άτομα, από όσα γνωρίζουμε, χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», είπε ο επιθεωρητής Ντ. Φ. Πέις σε δημοσιογράφους. Τρεις από αυτούς τους ανθρώπους, δύο άνδρες και μία γυναίκα, διαπιστώθηκαν νεκροί με το που έφτασαν σε νοσοκομεία, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

Ο Πέις δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο «παρατήρησαν πολλούς ενεργούς ενόπλους να ανοίγουν πυρ εναντίον του πλήθους» στην πολυσύχναστη περιοχή Σάουθ Στριτ της Φιλαδέλφειας. «Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που κυκλοφορούσαν, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, στη Σάουθ Στριτ, όταν σημειώθηκαν αυτοί οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον ενός από τους ενόπλους που πυροβολούσαν αλλά δεν είναι γνωστό αν αυτός χτυπήθηκε.

Casings and a shot out window along 200blk of South St. 13 people shot, 2 dead. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/tVmM3bO0eB

— Matt Schaffer (@photoguy603) June 5, 2022