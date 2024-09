Μ. Ανατολή: Δύο ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί από χτύπημα – «απάντηση» της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν ώρα μάχης την Πέμπτη (19/9) στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N12 News μετέδωσε ότι ένας από τους στρατιώτες σκοτώθηκε από drone και ο άλλος από αντιαρματικό πύραυλο, που εκτόξευσαν μαχητές της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Δείτε σχετική ανάρτηση

🔻The Israeli army admits the death of 2 soldiers, liquidated early this morning by the Hezbollah:

• Major Nael Fwarsy, killed in an ATGM strike in Ya’ra.

• Sergent Tomer Keren, killed in a kamikaze Drone strike, in the Ramim ridge area https://t.co/j0ZJSR58K4 pic.twitter.com/AZpL1fjoUy

— MenchOsint (@MenchOsint) September 19, 2024