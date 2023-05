Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 9 νεκροί στα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Εννέα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (9/5) στα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του αποκλεισμένου παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θύλακα, τον οποίο κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα «Χαμάς».

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει στην δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το πτώμα άνδρα που κατονομάστηκε ως Τζιχάντ Γάναμ και φέρεται να ήταν στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ. Πηγές προσκείμενες στο κίνημα είπαν εξάλλου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι επίσης η σύζυγός του Τζιχάντ Γάναμ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα εναντίον «στόχων» που ανήκαν «στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ».

Circulating footage documents the Israeli airstrikes on Khan Yunis, south of the Gaza Strip, tonight.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/M9OJoCvTNR

— AlQastal News (@QastalNewsEn) May 9, 2023