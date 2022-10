Loretta Lynn: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια-θρύλος της αμερικανικής country μουσικής

Έφυγε από τη ζωή στον ύπνο της, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της country μουσικής, η Loretta Lynn σε ηλικία 90 ετών, στο ράντσο της που λέγεται Hurricane Mills, το οποίο βρίσκεται 70 μίλια δυτικά του Nashville και το οποίο είναι ένα θεματικό πάρκο και ένα κέντρο ψυχαγωγίας.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παντρεύτηκε στα 15 της χρόνια, έγινε μητέρα στα 16 και στα 30 ήταν πλέον γιαγιά. Έκανε ιστορικές εμφανίσεις στον ναό της country μουσικής, το Grand Ole Opry. Εβγαλε μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια: “You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)”, “Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)”, “One’s on the Way”, “Fist City” και το “Coal Miner’s Daughter”, το οποίο έγινε και κινηματογραφική ταινία με θέμα τη ζωή της.

Η Loretta έλαβε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων 18 υποψηφιότητες για Grammy, το οποίο κέρδισε τρεις φορές. Ανέβηκε 24 φορές στην 1η θέση στο country chart των μικρών δίσκων και άλλες 11 φορές στο Νο.1 των country μεγάλων δίσκων. Έκανε περιοδείες επί 57 ολόκληρα χρόνια!

