Λονδίνο: Σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χίθροου – Μικρές υλικές ζημιές

Ένα αεροσκάφος 787 της Virgin Atlantic συγκρούστηκε με ένα Airbus A350 της British Airways ενώ απομακρυνόταν από το κτίριο του τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο. Kαι τα δύο αεροσκάφη υπέστησαν μικρές ζημιές.

Το αεροσκάφος της Virgin καθοδηγούνταν από ρυμουλκό, όταν τα φτερά του χτύπησαν την ουρά του γειτονικού, σταθμευμένου αεροσκάφους της B.A. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο μετά την σύγκρουση. η οποία πάντως έγινε με μικρή ταχύτητα.

Εκπρόσωπος της Virgin Atlantic δήλωσε: “Γνωρίζουμε ότι η άκρη του φτερού ενός από τα κενά αεροσκάφη μας ήρθε σε επαφή με άλλο αεροσκάφος ενώ ρυμουλκείτο προς τον τερματικό σταθμό 3 του Χίθροου του Λονδίνου.

«Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένας πελάτης δεν επέβαινε στο αεροσκάφος της Virgin Atlantic κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Έχουμε ξεκινήσει μια πλήρη και ενδελεχή έρευνα και οι ομάδες μηχανικών μας διενεργούν ελέγχους συντήρησης στο αεροσκάφος, το οποίο προς το παρόν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας», είπε.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr



Το αεροσκάφος της British Airways είχε φθάσει πρόσφατα στο Λονδίνο από την Άκρα της Γκάνας και επρόκειτο να αναχωρήσει για το ταξίδι της επιστροφής στις 12.40 μ.μ. από την πύλη 25 του τερματικού σταθμού 3. Η αναχώρησή του αναβλήθηκε για τις 6.30 μ.μ., σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χίθροου.

Η B.A. ανέφερε ότι παρείχε εναλλακτικό αεροσκάφος για να “περιορίσει τις επιπτώσεις στους πελάτες μας”. Εκπρόσωπος δήλωσε: “Ένα από τα αεροσκάφη μας, ενώ βρισκόταν σε ακινησία στο Χίθροου νωρίτερα σήμερα, ενεπλάκη σε σύγκρουση με αεροσκάφος άλλης αεροπορικής εταιρείας, το οποίο ρυμουλκείτο εκείνη τη στιγμή. ‘Το αεροσκάφος μας αξιολογείται από τις ομάδες μηχανικών μας και έχουμε παράσχει ένα εναλλακτικό αεροσκάφος για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο στους πελάτες μας’.

Εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε: “Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους συνεργάτες μας στις αεροπορικές εταιρείες για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη στο έδαφος νωρίτερα σήμερα.

Οι χειριστές αποσκευών εργάζονταν στην περιοχή του αεροσκάφους της British Airways όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον πέντε πυροσβεστικά οχήματα μετέβησαν στο σημείο σε περίπτωση που υπήρχαν διαρροές καυσίμων ή πιθανή πυρκαγιά. Πλήθος άλλων αξιωματούχων ασφαλείας του αεροδρομίου ασφάλισαν τη σκηνή.

There were no reported injuries as the impact was due to a low-speed Tug master .

📸 Alex Whittles @PurpleFrogAlex https://t.co/kXt3vFfse7 pic.twitter.com/6LfEWjr0YB

— FL360aero (@fl360aero) April 6, 2024