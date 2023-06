Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε πενταώροφη πολυκατοικία στο Κρόιντον – Μάχη με τις φλόγες δίνουν 80 πυροσβέστες

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Νότιο Λονδίνο, όπου 80 πυροσβέστες έχουν σπεύσει και δίνουν μάχη με τις φλόγες, στο μεγάλο συγκρότημα κατοικιών, το οποίο η Πυροσβεστική λέει ότι έχει εκκενωθεί.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν περίπου στις 5 το απόγευμα για την φωτιά στην πολυκατοικία στο Κρόιντον. Περίπου 80 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το κτίριο και οι άνθρωποι καλούνται τώρα να αποφύγουν την περιοχή καθώς οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους, εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε στο Twitter ότι σημειώνει πρόοδο με τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της πολυκατοικίας, η οποία αποτελείται από πέντε ορόφους. Η πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε περισσότερες από 40 κλήσεις για τη φωτιά.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής από το Κρόιντον, το Γούντσαϊντ, το Ουόλινγκτον και τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, η κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, μπορεί να δει πίσω στο δρόμο στο δυτικό Croyden.

Ο Άλαν Μπράουν, 44 ετών, που ζει και εργάζεται στο Κρόιντον και ήταν μάρτυρας, είπε: «Από εκεί που στεκόμουν, που ήταν αρκετά κοντά σε ένα σημείο, πολλοί κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, φαίνονται να τρέχουν από τον κάτω όροφο του κτιρίου, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο κτίριο. «Αυτό έγινε πριν φτάσει η πυροσβεστική με τα δύο πρώτα οχήματα», είπε ο αυτόπτης μάρτυς.

Avoid Whitehorse road in #croydon West Croydon end, as there is a massive fire. pic.twitter.com/B9RZZ9UdMb

— BANNERWORX (@BANNERWORX) June 7, 2023