Λιβύη: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε πλήγματα με drones – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές γύρω από τη Ζαουίγια (δυτικά) τα οποία εξαπολύθηκαν από την κυβέρνηση της Λιβύης, στο πλαίσιο επιχείρησης με στόχο –επισήμως– θέσεις «διακινητών», σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και αιρετό στην πόλη.

«Αεροπορικά πλήγματα με drones έβαλαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις στο λιμάνι αλ Μάγια κοντά στη Ζαουίγια για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα», ανέφερε χθες βράδυ το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al Ahrar, μεταδίδοντας βίντεο στο οποίο διακρίνονται φλεγόμενο πλεούμενο στο λιμάνι και στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

«Ο ανιψιός μου Μοχάμαντ Μπουζρίμπα τραυματίστηκε στην επιδρομή στο αλ Μάγια», ανέφερε ο βουλευτής Αλί Μπουζρίμπα, που εκλέγεται στη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Τρίπολης, μέσω Facebook, κάνοντας λόγο για δυο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Το λιμάνι βρίσκεται περίπου δέκα χλμ. από τη Ζαουίγια, όπου λειτουργεί μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Βίντεο που απαθανατίζουν το πλήγμα –το δεύτερο μέσα σε δυο ημέρες– κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως και φωτογραφίες των νεκρών και του τραυματισμένου ανιψιού του βουλευτή στπ κρεβάτι νοσοκομείου.

Την Παρασκευή ο βουλευτής, αντίπαλος της κυβέρνησης στην Τρίπολη, ανέφερε πως drone έπεσε στο σπίτι του, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) ανακοίνωνε πως διεξήχθησαν «ακριβή και στοχευμένα» αεροπορικά πλήγματα «εναντίον κρησφύγετων συμμοριών διακινητών καυσίμων, ναρκωτικών και ανθρώπων στην περιοχή της δυτικής ακτογραμμής» της χώρας της βόρειας Αφρικής.

1/3 🔴 [BREAKING] 28.05.23 – GNU with the use of Turkish Intelligence Service drones had conducted airstrikes today against a number of sites in Western Libya. One of the targets was again the Libyan Coast Security base and port in Al-Maya. #migrantcrisis #Frontex pic.twitter.com/gTIBiXO37U

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) May 28, 2023