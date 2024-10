Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρθηκε χθες Κυριακή το βράδυ σε βομβαρδισμούς κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπου συνεχίζουν να εκτελούνται εμπορικές πτήσεις, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ στη λιβανέζικη επικράτεια.

Η πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μίλησε για δυο βομβαρδισμούς κοντά στο αεροδρόμιο, το μοναδικό στο οποίο εκτελούνται διεθνείς πτήσεις στον Λίβανο. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία πλήττονταν χθες βράδυ από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Παραγωγός βίντεο του AFP είδε στήλες καπνού να υψώνονται σε σημείο κοντά στον αερολιμένα.

IOF is bombing and hitting entire residential areas, Many structures near the airport are being targeted. This is ongoing in front of the eyes of the world. #Beirut #بيروت #Gaza 🇱🇧 pic.twitter.com/3OlvPv7np7

