Λίβανος: Ισραηλινές επιδρομές κατά της Τύρου – Αναφορές για τουλάχιστον επτά νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Η αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε σειρά επιδρομών κατά της πόλης της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, αφού προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών της πόλης να απομακρυνθούν, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ήδη στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η παραλιακή πόλη του Λιβάνου φιλοξενεί πολλούς αρχαιλογικούς χώρους που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας της Unesco.

My day – away from home – began with news of evacuation orders from my city Tyre/Sour, with an audio message from my mother. Her voice was shaking, wondering what would happen to our house.

Video of strikes on the city shared on WhatsApp groups pic.twitter.com/MEIXN0T8mT

— Roba El Husseini ربى (@RobaHusseini) October 28, 2024