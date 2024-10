Λίβανος: Ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν καταφύγιο της Χεζμπολάχ με στόχο τον Σαφιεντίν – Άγνωστη η τύχη του διάδοχου του Νασράλα

Την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε υπόγειο καταφύγιο στη νότια Βηρυτό, όπου φαίρεται ότι συνεδρίαζαν ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times. Μεταξύ των ατόμων που πιθανόν βρίσκονταν στο καταφύγιο ήταν και ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο ξάδελφος του πρόσφατα δολοφονημένου ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, ο οποίος θεωρείται ο επόμενος ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν μια από τις πιο ισχυρές στην περιοχή από την ημέρα που το Ισραήλ σκότωσε τον Νασράλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Σαφιεντίν ήταν πράγματι παρών στη συνάντηση ή αν σκοτώθηκε στις επιθέσεις, αναφέρει η Jerusalem Post. Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στους New York Times ανέφεραν ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν αποκτήσει πληροφορίες ότι κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ βρίσκονταν σε ένα καταφύγιο στην περιοχή Νταχίγια, ένα προάστιο νότια της Βηρυτού.

Dramatic reports from Da’ahia in Beirut indicate that recent attacks were executed in a “belt of fire” style by IDF. According to reports, these attacks were more powerful than the one that killed Hassan Nasrallah. Hashem Safieddine were most likely killed in this attack.… pic.twitter.com/IDMR2TTUhU

— Professor CR (@TheProfessorCR) October 3, 2024