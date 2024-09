Λίβανος: Νέες εκρήξεις στην Βηρυτό – Ανατινάχτηκαν συσκευές επικοινωνίας μελών της Χεζμπολάχ

Μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο αναφέρουν ότι σημειώθηκαν νέες εκρήξεις στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού. Το Dahiyeh είναι γνωστό ως προπύργιο της Χεζμπολάχ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μία από τις εκρήξεις στο Dahiyeh σημειώθηκε στη διάρκεια κηδείας μέλους της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε στις χθεσινές ανατινάξεις συσκευών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην κηδεία εξερράγη συσκευή walki – talkie. Οι νέες εκρήξεις έρχονται μία ημέρα μετά την έκρηξη χιλιάδων βομβητών που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ σε υποτιθέμενη ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με ορισμένες από τις αναφορές, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο υποτίθεται ότι δείχνουν τις συσκευές, οι οποίες φαίνεται να είναι διαφορετικές από τους βομβητές που εξερράγησαν χθες.

Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις σήμερα ακούστηκαν όχι μόνο στο προάστιο Dahiyeh, αλλά και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, μετά από μία τέτοια έκρηξη που ακούστηκε, ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.

