Λίβανος: 6 νεκροί στη Ναμπατίγια από ισραηλινή αεροπορική επίθεση – Οι IDF κατέστρεψαν δίκτυο τούνελ και καταφυγίων της Χεζμπολάχ

Έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της πόλης Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η επίθεση στόχευσε τη δημοτική αίθουσα όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση.

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές στην περιοχή Ναμπατίγια, στοχεύοντας σε δεκάδες υποδομές της Χεζμπολάχ και καταστρέφοντας αυτό που αποκάλεσε «υπόγεια υποδομή». Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα χτυπήματα έπληξαν, μεταξύ άλλων, το δημαρχείο της πόλης, αφήνοντας πίσω θύματα.

Η κυβερνήτης της Ναμπατίγια, Howaida Turk, μιλώντας στο AFP, δήλωσε: «Ο δήμαρχος της Ναμπατίγια, μαζί με άλλους, μαρτύρησε. Είναι μια σφαγή», επιβεβαιώνοντας ότι ο δήμαρχος βρισκόταν στο δημαρχείο όταν συνέβη το τραγικό γεγονός.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, καταδίκασε έντονα την ισραηλινή επιδρομή, επισημαίνοντας ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Τετάρτης στόχευσαν σκόπιμα μια συνάντηση του δημοτικού συμβουλίου που ασχολούνταν με τις ανάγκες των πολιτών. Σε δήλωσή του, ανέφερε: «Καταδικάζω τη νέα ισραηλινή επιθετικότητα κατά αμάχων στην πόλη Ναμπατίγια, η οποία εσκεμμένα στόχευσε μια συνάντηση του δημοτικού συμβουλίου που συζητούσε θέματα υπηρεσιών και ανακούφισης».

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε αρχικά επιβεβαιώσει ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση, ενώ οι προσπάθειες για την απομάκρυνση των συντριμμιών συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, μέσω των ανακοινώσεων των IDF, γνωστοποίησε ότι η 8η Εφεδρική Ταξιαρχία και η ειδική μονάδα Yahalom κατέστρεψαν ένα δίκτυο τούνελ και καταφυγίων που ανήκε στη Δύναμη Ραντουάν της Χεζμπολάχ.



Το υπόγειο αυτό σύμπλεγμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ήταν κατασκευασμένο κάτω από σπίτια αμάχων και περιλάμβανε χώρους για μακρά παραμονή και αποθήκες όπλων.

The 8th Brigade in the 91st Division destroy a Hezbollah Radwan force underground complex in southern Lebanon. pic.twitter.com/YUFWQcHevQ

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 16, 2024