Λευκός Οίκος: Το Ιράν ετοιμάζεται για επίθεση κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους – «Η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη ετοιμότητα» απαντούν οι IDF

Οι ΗΠΑ έχουν ενδείξεις ότι το Ιράν προετοιμάζει μια επικείμενη επίθεση με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μια στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα είχε «σοβαρές επιπτώσεις» για το Ιράν, προειδοποίησε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, «υποστηρίζουμε ενεργά τις αμυντικές προετοιμασίες» του Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραήλ: Η αεράμυνα είναι σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε οποιαδήποτε ιρανική απειλή

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

Ο ίδιος είπε πως τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα και πως οι IDF είναι προετοιμασμένες τόσο για έναν επιθετικό όσο για έναν αμυντικό πόλεμο. Το Ισραήλ είναι σε ύψιστη ετοιμότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους του.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα έχει συνέπειες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους Ισραηλινούς σήμερα νωρίς το απόγευμα να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας του στρατού.

Πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό ανακοίνωσαν οι IDF

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, περίπου στις 16:45, ότι εξαπέλυσε ένα πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό.

Ο στρατός είπε ότι τώρα πλήττει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Κόβουμε το χέρι της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ «αποκόπτει το χέρι της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο», δήλωσε ο υπουργός άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς η ισραηλινή εισβολή διευρύνεται. Μετά τις εικόνες από τις πρώτες «τοπικής φύσεως» επιχειρήσεις που έδωσαν στην δημοσιότητα οι Ισραηλινές δυνάμεις με τα δεκάδες όπλα και πλεμοφόδια, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων του Στρατού για να συνεχίσουν το έργο που άρχισαν οι μονάδες καταδρομων που μπήκαν χθες στο έδαφοςε του Νοτίου Λιβάνου.

“Επεκτείνουμε την επιχείρηση των IDF στο νότιο Λίβανο”, δήλωσε ο Gallant, πριν η 98η Μηχανοκίνητη Μεραρχία εισέλθει στο Λίβανο χθες το βράδυ . “Όλα όσα βλέπετε εδώ – όπλα, πύραυλοι, εκρηκτικά, RPGs, αυτά είναι πράγματα που βρέθηκαν από τις IDF, από όπου η Δύναμη Radwan σχεδίαζε να επιτεθεί σε Ισραηλινούς πολίτες, να τους σκοτώσει και να τους απαγάγει”.

Οι IDF αποκάλυψαν σήμερα ότι κομάντος έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 70 επιδρομές στο Λίβανο τον τελευταίο χρόνο. “Εξαλείφουμε την οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και κόβουμε το χέρι της, τη Δύναμη Ραντουάν, σε όλη τη γραμμή επαφής”, συνέχισε ο Γκάλαντ. “Αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι μια έκφραση του νοήματος της επιστροφής των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους με ασφάλεια. Αλλάζουμε την κατάσταση ασφαλείας, από την αρχή μέχρι το τέλος”, είπε ο Ισραηλινός υπουργός.

Επιστρατεύονται 4 ταξιαρχίες

Οι IDF δηλώνουν ότι μετά από αξιολόγηση της κατάστασης καλούν τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων καθώς και άλλες δυνάμεις για να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στο βόρειο μέτωπο. Μια ισραηλινή ταξιαρχία αποτελείται γενικά από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες. Οι IDF λένε ότι η κλήση των πρόσθετων εφέδρων “θα επιτρέψει τη συνέχιση του αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ”.

Ο εκπρόσωπος των IDF αντιναύαρχος Daniel Hagari είπε ότι τα στρατεύματα των IDF δεν θα εισέλθουν στη Βηρυτό ή σε άλλες μεγάλες πόλεις του Λιβάνου και αναφέρει ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον βόρειο γείτονά του θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Μιλώντας στα αγγλικά μετά από παρόμοια ενημέρωση στα εβραϊκά σε δημοσιογράφους, ο Hagari λέει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν θα πάνε στη Βηρυτό. Δεν θα πάμε στις πόλεις του νότιου Λιβάνου. Επικεντρωνόμαστε στην περιοχή αυτών των χωριών, στην περιοχή δίπλα στα σύνορά μας. Θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή ό,τι είναι απαραίτητο για να διαλύσουμε και να κατεδαφίσουμε την υποδομή της Χεζμπολάχ».

Σε ερώτηση για το πόσο καιρό θα συνεχιστούν οι χερσαίες επιχειρήσεις, ο Hagari λέει ότι «δεν θα αποκαλύψω στον εχθρό, αλλά το κάνουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, μέρες, εβδομάδες… Θα κάνουμε το απαραίτητο, την περιορισμένη και τοπική επιχείρηση που διεξάγουμε τώρα».

Ο Hagari είπε ότι «για να μπορέσουν και οι 60.000 Ισραηλινοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ, οι IDF αναλαμβάνουν δράση» και ήδη πραγματοποιούν περιορισμένες διασυνοριακές εξορμήσεις εδώ και πολλούς μήνες.

«Οι στρατιώτες μας εισήλθαν στις υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ, αποκάλυψαν τις κρυφές αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ και κατέσχεσαν και κατέστρεψαν τα όπλα – συμπεριλαμβανομένων προηγμένων όπλων ιρανικής κατασκευής. Συνολικά, οι στρατιώτες των IDF εξέθεσαν και κατέστρεψαν πάνω από 700 τρομοκρατικά μέσα της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, και υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει», είπε ο Hagari.

Επίθεση σαν της 7ης Οκτωβρίου

Ο εκπρόσωπος των IDF λέει ότι «η Χεζμπολάχ έχει κατασκευάσει, προετοιμάσει και εξοπλίσει αυτή την υποδομή (που τώρα το Ισραήλ καταστρέφει) επί πολλά χρόνια.«Η Χεζμπολάχ μετέτρεψε λιβανέζικα χωριά δίπλα σε ισραηλινά χωριά σε στρατιωτικές βάσεις έτοιμες για επίθεση στο Ισραήλ», τύπου 7ης Οκτωβρίου, όπως είπε.

Συριακές στρατιωτικές πηγές υποστηρίζουν στο Reuters ότι το Ισραήλ έπληξε τουλάχιστον τρεις σταθμούς αντιαεροπορικών ραντάρ στη νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού που βρίσκεται σε στρατιωτικό αεροδρόμιο. Τα πλήγματα έγιναν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο σταθμούς ραντάρ δυτικά της πόλης Σουέιντα.

Ένα άλλο drone φέρεται να έπληξε έναν σταθμό ραντάρ στην παρακείμενη επαρχία Νταράα. Αποτελούν μέρος της αεράμυνας του συριακού στρατού στη νότια περιοχή, προσθέτει μία από τις πηγές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις IDF, οι οποίες σπάνια σχολιάζουν τα πλήγματα που πραγματοποιούνται στη Συρία.

Οι επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αποκαλύπτουν τώρα ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρής κλίμακας επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις της Χεζμπολάχ, σήραγγες και χιλιάδες όπλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, τα στρατεύματα στις επιδρομές των τελευταίων μηνών έφτασαν αθόρυβα σε περίπου 1.000 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ορισμένες από αυτές αρκετά χιλιόμετρα μέσα από τον συνοριακό φράχτη, συμπεριλαμβανομένων τούνελ και καταφυγίων όπου η τρομοκρατική οργάνωση αποθήκευε όπλα. Οι IDF δήλωσαν ότι οι τοποθεσίες βρίσκονταν τόσο μέσα σε λιβανέζικα χωριά όσο και σε δασικές περιοχές.

Οι επιδρομές πραγματοποιούνται από τις αρχές του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, αφού οι IDF δήλωσαν ότι κατάφεραν να απωθήσουν την επίλεκτη δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ από τη συνοριακή περιοχή, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς κομάντος να εισέλθουν στο Λίβανο σχεδόν χωρίς να εντοπιστούν. Δεν υπήρξαν άμεσες συγκρούσεις με στελέχη της Χεζμπολάχ εν μέσω οποιασδήποτε από τις επιδρομές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των IDF, περίπου 2.400 τρομοκράτες την Radwan και άλλοι 500 τρομοκράτες της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ -εκπαιδευμένοι από την Radwan- περίμεναν σε χωριά του νότιου Λιβάνου για να επιτεθούν στο Ισραήλ τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σε μια επιχείρηση αντίστοιχου μεγέθους.

Η Βόρεια Διοίκηση των IDF ωστόσο περίμενε μια εισβολή από τον Λίβανο και ενίσχυσε την άμυνά της. Έτσι έκαναν τις πολυάριθμες καταδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον 200 νύχτες.

Ο στρατός έδειξε στους δημοσιογράφους δεκάδες όπλα, μεταξύ των οποίων τουφέκια εφόδου, πολυβόλα, RPG, αντιαρματικούς πυραύλους, εκρηκτικούς μηχανισμούς, νάρκες, όλμους και εξοπλισμό όπως ασύρματα τηλέφωνα (τα οποία δεν εκρήγνυνται) που είχαν βρει οι Ισραηλινοί καταδρομείς μέσα σε σήραγγες και άλλα καταφύγια της Χεζμπολάχ.

Οι IDF διαπίστωσαν ότι ενώ οι επιχειρήσεις των κομάντος ήταν επιτυχείς, δεν ήταν αρκετές για να μπορέσουν να επιτύχουν τον νέο στόχο της χώρας που είναι η ασφαλής επισδτροφή των κατοίκων του Βορείου Ισραήλ στις εστίες τους.

Τώρα έρχεται ο στρατός

Ως εκ τούτου, οι IDF εξαπέλυσαν αυτό που περιέγραψαν αρχικά ως “περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές” στο νότιο Λίβανο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από μια ολόκληρη μεραρχία, με στόχο την κατεδάφιση των υποδομών της Χεζμπολάχ στη συνοριακή περιοχή.

Η επιχείρηση έχει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους στόχους με τις επιδρομές των κομάντος, αλλά τώρα ο στρατός μπορεί να είναι λιγότερο αθόρυβος με τις δραστηριότητές του και να καταστρέψει δίκτυα τούνελ και άλλες τοποθεσίες που κανονικά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από μικρές δυνάμεις που επιχειρούν αθόρυβα.

Προηγουμένως, οι IDF χτυπούσαν τις τοποθεσίες της Χεζμπολάχ από αέρος μετά την αποχώρηση των καταδρομικών μονάδων. Τώρα η επιχείρηση θα διευρυνθεί με την συμμετοχή των 4 ταξιαρχιών εφέδρων που κλήθηκαν στο βόρειο μέτωπο.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους 26 λιβανέζικων συνοριακών κοινοτήτων να εκκενώσουν την περιοχή εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Ο τοπικός εκπρόσωπος των IDF Αβιχάι Αντράι είπε στους πολίτες του Λιβάνου να φύγουν βόρεια του ποταμού Αουάλι, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα, εγείροντας φόβους ότι οι IDF μπορεί να σκοπεύουν να στείλουν τις δυνάμεις τους τόσο βαθιά στο νότιο Λίβανο.

«Πρέπει να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Αουάλι για να σωθείτε και να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αποσπάσματα και εικόνες που κυκλοφόρησαν από τις IDF έδειχναν άρματα μάχης, πυροβολικό και ελικόπτερα να σφυροκοπούν στόχους ακριβώς απέναντι από τα σύνορα, μαζί με ένα βίντεο που δείχνει ειδικές δυνάμεις να προετοιμάζονται φαινομενικά κάτω από την κάλυψη της νύχτας για μια επιδρομή.

Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε κύματα ρουκετών εναντίον στόχων σε όλο το Ισραήλ σήμερα, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να κλείσουν τις παραλίες και να περιορίσουν το μέγεθος των δημόσιων συγκεντρώσεων.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σήμερα το πρωί σε όλο το βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, καθώς τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν σε λειτουργία για να καταρρίψουν τις ρουκέτες της Χεζμπολάχ – αλλά ορισμένα βλήματα φαίνεται ότι πέρασαν κρυφά.

Εικόνες και βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα υπολείμματα των καταρριφθέντων βλημάτων να κείτονται στους δρόμους, ενώ καπνός φαινόταν να υψώνεται από κτίρια που επλήγησαν από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, αφού ακούστηκαν εκρήξεις στο Τελ Αβίβ.

Η λιβανέζικη οργάνωση υποστήριξε ότι εξαπέλυσε καταιγισμό πυραύλων Fadi 4 εναντίον των κεντρικών γραφείων της ισραηλινής Μοσάντ στο Τελ Αβίβ, της μονάδας πληροφοριών IDF 8200 στο Γκλιλότ, καθώς και μιας σειράς άλλων στρατιωτικών στόχων.