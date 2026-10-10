Κρίστα Πάικ: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – Επιστρέφει στις φυλακές

Η Κρίστα Πάικ έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της το Σάββατο, 10 ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί.

Η 50χρονη επέστρεψε στο Κέντρο Αποκατάστασης Debra K. Johnson στο Νάσβιλ, τη κύρια φυλακή γυναικών στο Τενεσί, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Μέχρι την Πέμπτη, η Πάικ περπατούσε με βοήθεια, αλλά εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει προβλήματα συγκέντρωσης και μνήμης.

«Είναι ευγνώμων προς τους πρώτους ανταποκριτές και την ιατρική ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε δήλωση τους, σύμφωνα με τους New York Times. «Συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ανάρρωσή της».

Η κ. Πάικ είχε περάσει τρεις δεκαετίες στη φυλακή, κυρίως σε απομόνωση, για τη δολοφονία το 1995 της 19χρονης συμμαθήτριάς της στο Νόξβιλ,Κολίν Σλέμερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η 50χρονη επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες της χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης.