Κορονοϊός: Η Pfizer παραχωρεί την πατέντα του χαπιού της σε κατασκευαστές γενοσήμων σε 95 χώρες

H Pfizer υπέγραψε συμφωνία να παραχωρήσει τα δικαιώματα για την παρασκευή του χαπιού της κατά του Covid-19 σε κατασκευαστές γενοσήμων σε 95 φτωχές χώρες. Οι χώρες αυτές αποτελούν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Να σημειωθεί ότι η Pfizer προχώρησε στη συμφωνία αδειοδότησης με τη Medicines Patent Pool (MPP), οργανισμό υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ , προκειμένου να επεκτείνει την πρόσβαση χαμηλού κόστους στο αντι-ιικό της χάπι Covid-19 σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην MPP να διευκολύνει την πρόσθετη παραγωγή και διανομή του αντι-ιικού χαπιού, χορηγώντας υποάδειες σε ειδικευμένους κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων, με στόχο τη διευκόλυνση μεγαλύτερης πρόσβασης στον παγκόσμιο πληθυσμό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από τη φαρμακοβιομηχανία.

“Με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προωθήσουμε τη δέσμευσή μας για ισότητα. Οι όροι θα επιτρέψουν στην MPP να χορηγεί υποάδεια σε ειδικευμένους κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων που θα προμηθεύουν τις χώρες που καλύπτονται από τη συμφωνία” δήλωσε ο Άλμπερτ Μπουρλά, CEO της Pfizer σχολιάζοντας τη συμφωνία αυτή και πρόσθεσε: “Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η Pfizer δεν θα λάβει δικαιώματα επί των πωλήσεων σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και θα παραιτηθεί περαιτέρω από δικαιώματα επί των πωλήσεων σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από τη συμφωνία”.

