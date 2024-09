Κόλαση επί γης στο Βιετνάμ: Στους 226 οι νεκροί και στους 104 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Γιάγκι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αριθμός των θυμάτων του πλήγματος του τυφώνα Γιάγκι, ο οποίος προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις, στο Βιετνάμ έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 226 νεκρούς, κατά τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Επίσης αγνοούνται τουλάχιστον 104 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

🇻🇳#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT

— worldnews24u (@worldnews24u) September 7, 2024