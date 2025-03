Κοινή επιστολή των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απεστάλη κοινή επιστολή από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και από τον πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τη Λευκωσία.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για κίνηση υψηλής σημασίας τόσο ως προς την χρονική στιγμή που αποστέλλεται, αλλά και ως προς το περιεχόμενο και τα μηνύματα, καθώς αποτελεί, επί της ουσίας, παρέμβαση της ΕΕ σε μια κρίσιμη στιγμή σε συνέχεια και της δεδηλωμένης πρόθεσης ΕΕ να είναι παρούσα στην πολυμερή διάσκεψη.

