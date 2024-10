Κιθάρα με την υπογραφή της Τέιλορ Σουίφτ διαλύθηκε με σφυρί σε δημοπρασία – Έδωσε 4.000 δολάρια μόνο και μόνο για την καταστρέψει

Στις ΗΠΑ, σε μια βραδιά που ξεκίνησε με γέλια και χειροκροτήματα και κατέληξε σε ένα… περίεργο σκηνικό, ένας μυστήριος αγοραστής έκλεψε την παράσταση σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Τέξας. Και όχι, δεν μιλάμε για κάποιο εντυπωσιακό χορευτικό ή κάποια απρόσμενη δωρεά, αλλά για την καταστροφή μιας κιθάρας που άφησε άφωνο το κοινό.

Ο άγνωστος άνδρας, σύμφωνα με αναφορές από Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πλήρωσε 4.000 δολάρια για να αποκτήσει μια κιθάρα υπογεγραμμένη από την Τέιλορ Σουίφτ, μόνο και μόνο για να τη συντρίψει αμέσως με ένα σφυρί μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Το παράξενο περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο το βράδυ στο «Ellis County WildGame Dinner» στο Waxahachie του Τέξας, κοντά στο Ντάλας, και φυσικά έγινε viral σε χρόνο μηδέν, με το βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας, με λευκά μαλλιά και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ανέβηκε στη σκηνή, με ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Κρατώντας το σφυρί στο χέρι του, ξεκίνησε την επίθεση στην κιθάρα που έφερε την υπογραφή της Σουίφτ, με το πλήθος να τον επευφημεί και να φωνάζει – απ’ ό,τι φαίνεται, στην εκδήλωση απουσίαζαν «Swifties».

Omg lol!!!! Guy bought a signed Taylor Swift guitar at a live auction for $4,000, only to destroy it 🔥🔥😭😭 pic.twitter.com/zj5kHdygbU

— TONY™ (@TONYxTWO) September 30, 2024