Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού με 100% θνησιμότητα σε πειραματόζωα – Ο κίνδυνος μετάδοσης στους ανθρώπους

Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού που είναι 100% θανατηφόρο σε ποντίκια. Επιστήμονες στο Πεκίνο – οι οποίοι συνδέονται με τον κινεζικό στρατό – κλωνοποίησαν έναν ιό που μοιάζει με τον Covid-19 και έχει εντοπιστεί σε παγκολίνους, γνωστό ως GX_P2V, και τον χρησιμοποίησαν για να μολύνουν ποντίκια, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τα ποντίκια είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να εκφράζουν μια πρωτεΐνη που συναντάται στους ανθρώπους, με στόχο να εκτιμηθεί πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο ιός στους ανθρώπους. Όλα τα τρωκτικά που μολύνθηκαν με το παθογόνο πέθαναν μέσα σε οκτώ ημέρες, γεγονός που οι ερευνητές χαρακτήρισαν «εκπληκτικά» γρήγορο.

Η ερευνητική ομάδα εξεπλάγη επίσης όταν βρήκε υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου στους εγκεφάλους και τα μάτια των ποντικών – γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ιός, παρά το γεγονός ότι σχετίζεται με τον Covid-19, πολλαπλασιάζεται και εξαπλώνεται στο σώμα με μοναδικό τρόπο. Στη μελέτη της προειδοποιεί ότι τα ευρήματά της «υπογραμμίζουν τον κίνδυνο διάχυσης του GX_P2V στον άνθρωπο».

