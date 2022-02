Κίνα: Το εξοργιστικό βίντεο με την μητέρα που βρέθηκε αλυσοδεμένη σε αποθήκη – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Μία σοκαριστική υπόθεση έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας στην Κίνα, που αφορά σε μια γυναίκα η οποία εμφανίστηκε αλυσοδεμένη από τον λαιμό σε βίντεο στα social media, προκαλώντας κατακραυγή. Σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου της γυναίκας, ενώ ξεκίνησε ποινική έρευνα.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο τέλος Ιανουαρίου, εμφανιζόταν μια γυναίκα, εμφανώς σε κατάσταση σύγχυσης, στην ανατολική επαρχία του Τζιανγκσού, σε μια αποθήκη να έχει στον λαιμό της περασμένη μια αλυσίδα.

To give the full story, here is the original video that caused the social media storm, which is still ongoing today (tw distressing content, not sure why the lock is blurred, as if that is the most shocking thing about this video..) pic.twitter.com/UOA5zrfeQ4

