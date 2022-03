Κίνα: Τα μοιραία λεπτά πριν από τη συντριβή του Boeing 737 – Νέα στοιχεία

Συγκλονισμένη είναι η Κίνα μετά τη συντριβή αεροσκάφους τύπου Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν 132 άνθρωποι, κοντά στην πόλη Γουζού στα νότια της χώρας. Αυτό είναι το φονικότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 1994 στην Κίνα.

Ο αερομεταφορέας China Eastern Airlines επιβεβαίωσε σήμερα «θανάτους» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη συντριβή του Boeing-737. «Η εταιρεία αποτίει φόρο τιμής στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, όπου είναι εισηγμένη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines είχε απογειωθεί στις 13.00 τοπική ώρα από το Κουνμίνγκ με κατεύθυνση την Καντόνα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων.

Το αεροσκάφος έχασε την επαφή καθώς πετούσε επάνω από τη πόλη Γουτζού, στην ορεινή περιοχή του Γκουανγκσί, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC), χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα απολογισμό των θυμάτων.

«Επιβεβαιώθηκε ότι η πτήση συνετρίβη», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία διευκρινίζει ότι «ομάδα εργασίας» έσπευσε στην περιοχή του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε 123 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα. Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης, που επικαλούνται αξιωματούχο που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης, το αεροσκάφος είχε διαλυθεί και η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή κατέστρεψε δέντρα και μπαμπού προτού κατασβεστεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Flight Radar το αεροσκάφος έχασε σε διάστημα περίπου 3 λεπτών ύψος 26.000 ποδών (7.925 μέτρα) πριν εξαφανισθεί από τα ραντάρ στις 14.22 τοπική ώρα.

Flightradar24 data for China Eastern Airlines flight #MU5735 from Kunming to Guangzhou. At 06:20:59 UTC the Boeing 737-800 aircraft started to lose altitude very fast. At 06:22:35 UTC last ADS-B signal showed vertical speed -31.000 feet per minute.https://t.co/Lwo8klGf8g pic.twitter.com/UEZaa9asua — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2022

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «σοκαρισμένος» μετά το δυστύχημα, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Το αεροπορικό δυστύχημα θα είναι ενδεχομένως το φονικότερο από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.

#XiJinping has ordered all-out rescue efforts after a #Boeing737 passenger plane with 132 people aboard crashed in S #China‘s Guangxi Zhuang Autonomous Region this afternoon. 117 firefighters were sent to the site &further 538 firefighters have been dispatched to join the rescue. pic.twitter.com/zTXc1RVYSp — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) March 21, 2022

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει στην περιοχή της Κίνας. Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά του.