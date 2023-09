Κίνα: Λιοντάρι επιτέθηκε στον θηριοδαμαστή του – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Tη συγκλονιστική στιγμή που ένα λιοντάρι επιτέθηκε σε θηριοδαμαστή τσίρκου στην Κίνα κατέγραψε κάμερα.

Το βίντεο δείχνει τον θηριοδαμαστή να βρίσκεται σε κλουβί τσίρκου στην βόρεια Κίνα. Ένα αρσενικό λιοντάρι μπαίνει μαζί με ένα θηλυκό στο κλουβί.

Όταν ο θηριοδαμαστής προσπάθησε να τα χωρίσει με ένα ξύλο το αρσενικό λιοντάρι του επιτέθηκε. «Όταν τα δύο λιοντάρια απελευθερώθηκαν, ένα αρσενικό λιοντάρι βγήκε πρώτο και περιτριγύρισε το θηλυκό λιοντάρι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Εκείνη τη στιγμή, τα δύο λιοντάρια ήταν μαζί και ο φύλακας αναγκάστηκε να επέμβει με ένα ραβδί για να τα χωρίσει. Το αρσενικό λιοντάρι στράφηκε στη συνέχεια εναντίον του θηριοδαμαστή, προκαλώντας χάος στο κλουβί και οι τρομαγμένοι θεατές τράπηκαν σε φυγή»», πρόσθεσε.

Ο θηριοδαμαστής κατάφερε να γλιτώσει και έτρεξε προς την απέναντι πλευρά του κλουβιού.

Lion unleashes sudden attack on tamer during performance in #China 🎪

Explore more global news stories 👉 https://t.co/r9oCuz615U pic.twitter.com/EZvOvMtA7z

— Newsflare (@Newsflare) September 25, 2023