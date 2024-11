Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και τους εγκατέλειψε – Βίντεο με δεκάδες τραυματίες στο οδόστρωμα

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Τζουχάι, στην Νότια Κίνα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς σε αρκετά άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης αεροναυτικής έκθεσης της Κίνας στην πόλη.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμιά ένδειξη πως το συμβάν και η εκδήλωση, που διεξάγεται δεκάδες χιλιόμετρα από τον τόπο του δράματος, συνδέονται.

«Όχημα χτύπησε πεζούς στο ύψος του αθλητικού κέντρου της περιφέρειας Σιανγκτζού, στην Τζουχάι, προτού (ο οδηγός) τραπεί σε φυγή», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε», η αστυνομία «έστειλε μέλη της στον τόπο του συμβάντος, για να χειριστούν την υπόθεση και για να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene.



Δεν διευκρίνισε αν κάποιο από τα θύματα απεβίωσε, πόσοι ακριβώς είναι οι τραυματίες, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια -επίθεση- ή όχι.

Ύποπτος 62 ετών, που παρουσιάζεται ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τους πεζούς, έχει προσαχθεί και ανακρίνεται, καθώς παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα που διενεργείται, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

A man rammed his car on purpose into a crowd at a sports center in Zhuhai, China. Bodies are seen across the road, as medical team rushes. 7 dead 30 injured so far



Βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου λέει πως επαλήθευσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δείχνει τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους πεσμένους στο οδόστρωμα, ενώ ακούγεται η κραυγή «τρομοκράτη!» καθώς ασθενοφόρα καταφθάνουν για να παραλάβουν τραυματίες.

Possible terrorist attack in China: car runs into a crowd in the city of Zhuhai.

A 62-year-old driver crashed his car into a crowd of people near a local sports center, injuring more than 20 people and killing several of them.

The perpetrator was detained and his motives are…

