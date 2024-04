Κέιτ Μίντλετον: Το «ευχαριστώ» σε όσους της εύχονται για την υγεία της

Από την ημέρα που ανακοίνωσε την μάχη της με τον καρκίνο η Κέιτ Μίντλετον δέχεται «βροχή» μηνυμάτων και επιστολών από τους Βρετανούς με ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Θαυμάστρια της πριγκίπισσα της Ουαλίας της έστειλε ένα γράμμα για να της ευχηθεί για γρήγορη ανάρρωση. «Τον Ιανουάριο, όταν πληροφορηθήκαμε ότι η πανέμορφη πριγκίπισσα της Ουαλίας μας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, της έστειλα μια κάρτα με τις ειλικρινείς ευχές μας (της οικογένειάς μου και εμού) για ανάρρωση και φυσικά άφθονη αγάπη», ανέφερε η γυναίκα σε ανάρτηση στο Χ.

Το περασμένο Σάββατο έλαβε την απάντηση από το Παλάτι του Κένσινγκτον με ευχαριστίες για την κάρτα της. «Σήμερα έλαβα αυτή την όμορφη αναγνώριση και μπορώ ειλικρινά να πω ότι θα την κρατήσω ως θησαυρό σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε η γυναίκα, που δήλωσε ενθουσιασμένη.

Η κάρτα από το Παλάτι έγραφε: «Σας ευχαριστούμε για τις ευγενικές καλές ευχές σας στην Αυτού Υψηλότητα της την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Έχει εκτιμηθεί πολύ η συμπονετική χειρονομίας σας».

«Συνεχείς προσευχές και ανάρρωση για την όμορφη πριγκίπισσα μας της Ουαλίας», κατέληξε η γυναίκα.

Back in January when we were informed our beautiful Princess of Wales had undergone surgery I sent her a card with our (my family and I) sincerest best wishes for healing and of course an abundance of love.

Today I received this beautiful acknowledgement and I can honestly say… pic.twitter.com/iMX4WKTGyS

