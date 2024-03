Κέιτ Μίντλετον: Τελικά από ποια μορφή καρκίνου πάσχει; – Πού οφείλεται η σιωπή των βρετανικών ταμπλόιντ

Η είδηση σόκαρε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου, η Κέιτ Μίντλετον, ντυμένη casual και καθισμένη σε ένα παγκάκι, μίλησε ανοιχτά για την μάχη της με τον καρκίνο.

Χλωμή και με σοβαρό ύφος, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο και πως υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία. «Είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα, εστιάζοντας σε ό,τι θα με βοηθήσει να θεραπευτώ σωματικά, ψυχικά και πνευματικά» δήλωσε η μητέρα των George, Charlotte και Louis, η οποία πάλεψε για να βρει τα κατάλληλα λόγια για να εξηγήσει την κατάσταση της υγείας της στα παιδιά της.

Όπως ήταν λογικό, η είδηση για τον καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα όλου του βρετανικού Τύπου την επόμενη μέρα. “Kate, you are not alone” (“Κέιτ, δεν είσαι μόνη”), έγραψε η Sun, παραφράζοντας τα λόγια της πριγκίπισσας. Τα δημοσιεύματα τις επόμενες ημέρες ήταν πολλά.

Ενώ όμως οι δημοσιογράφοι αναλύουν λεπτομερώς την ομιλία της πριγκίπισσας, τις συνέπειες στα βασιλικά καθήκοντα του Ουίλιαμ και τον αντίκτυπο της εξομολόγησης αυτής στον βρετανικό λαό, ένα πράγμα παραμένει άγνωστο: η φύση του καρκίνου από τον οποίο πάσχει η Κέιτ Μίντλετον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

«Υπάρχει σίγουρα αυτολογοκρισία από τον βρετανικό Τύπο»

«Σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, όλα δείχνουν ότι υποβλήθηκε σε υστερεκτομή και ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Marc Roche. Μια πληροφορία που δεν υπάρχει στα βρετανικά ταμπλόιντ.

Ενώ δημοσιεύονται πολλές μαρτυρίες από ασθενείς με καρκίνο που καλούνται να μιλήσουν για την ασθένειά τους, ή ακόμη και γιατροί που εξηγούν τι σημαίνει ακριβώς η προληπτική χημειοθεραπεία, δεν υπάρχει καμία αποκάλυψη για την ασθένεια από την οποία πάσχει η Κέιτ Μίντλετον.

«Η πριγκίπισσα Kέιτ δεν αποκάλυψε το είδος του καρκίνου που έχει ούτε το στάδιο, με το παλάτι να διευκρινίζει ότι αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν ιδιωτικές»αναφέρει η The Express, επικαλούμενη «το δικαίωμά της στην ιδιωτική ζωή». Μια οδηγία που τηρείται ευλαβικά, όπως αναφέρει το γαλλικό Gala.

Η σιωπή γύρω από την υγεία της Κέιτ Μίντλετον

Για τον Marc Roche, η σιωπή γύρω από την υγεία της Κέιτ Μίντλετον αποτελεί έκπληξη και μάλιστα από τη στιγμή της ανακοίνωσης της νοσηλείας της. «Εάν δεν υπήρξε εντολή, είναι πιθανό να υπήρχαν οδηγίες προς τήρηση. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτολογοκρισία από τον βρετανικό Τύπο», υποστηρίζει.

«Αν τα ταμπλόιντ αποκαλύψουν το στάδιο και την φύση του καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον, ρισκάρουν τον αποκλεισμό τους από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ» είπε ο δημοσιογράφος στο Madame Figaro.

Το “Royal Rota”

Για πολλούς δημοσιογράφους, η αποβολή από το Royal Rota, ένα αποκλειστικό σύστημα διαπίστευσης που δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια, είναι αδιανόητη. Το Rota προσφέρει στα μέλη του προνομιακή πρόσβαση στις επίσημες δραστηριότητες των μελών της βασιλικής οικογένειας. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Daily Mail, The Times, Daily Mirror, London Evening Standard, Daily Express, The Sun και The Telegraph.

«Μια χούφτα προνομιούχων, επιλεγμένων με προσοχή, οι οποίοι φέρεται να πρέπει να σέβονται κάποιους κανόνες…

Το ‘royal rota’ επιτρέπει τον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων. Τα μέλη του είναι έμπειροι δημοσιογράφοι που δεν ασκούν κριτική και τείνουν να ακολουθούν την επίσημη γραμμή… αφήνοντας στους ερευνητές δημοσιογράφους των εφημερίδων τους να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα». Ένα σύστημα που ο πρίγκιπας Χάρι έχει καταγγείλει επανειλημμένως επισημαίνοντας το «άθλιο παιχνίδι» που φέρεται να υπάρχει μεταξύ του Παλατιού και των βρετανικών ταμπλόιντ» γράφει το γαλλικό Gala.

Από τα βρετανικά ΜΜΕ, λοιπόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε καμία αποκαλυπτική φωτογραφία, καμία αποκάλυψη για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον που αναρρώνει μακριά στο Anmer Hall στο Norfolk. Μακριά από τον θόρυβο του Λονδίνου και τα αδιάκριτα βλέμματα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν αναμένεται να μιλήσει ξανά για την υγεία της.

Μετά και την απουσία της από την λειτουργία του Πάσχα την Κυριακή 31 Μαρτίου, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της. «Ο βρετανικός Τύπος επιλέγει να την αφήσει ήσυχη. Και ο αγγλικός λαός δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει αυτή την απόφαση» γράφει το Gala.