Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή και χαμογελαστή παρέδωσε την κούπα του Wimbledon – Πώς η κόρη της έκλεψε την παράσταση

Προκαλώντας ρίγη σε διάσημους και μη παρόντες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, παρέδωσε το τρόπαιο του Wimbledon, στον Κάρλος Αλκαράθ σήμερα το απόγευμα, αφού ο Ισπανός κέρδισε το Grand Slam για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον, η οποία έχει αποσυρθεί από τα δημόσια βασιλικά καθήκοντα, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, συγκίνησε το κοινό, κάνοντας την δεύτερη δημόσια εμφάνισή της (μετά την ανακοίνωση ότι υποβάλλεται σε θεραπεία) στον τελικό του Γουίμπλεντον, κατά τον οποίον ο Ισπανός πρωταθλητής Κάρλος Αλκαράζ νίκησε τον βετεράνο Νόβακ Τζόκοβιτς, κερδίζοντας 3-0 σετ.

Ντυμένη με ένα κατά παραγγελία φόρεμα αξίας 1295 λιρών από την Safiyaa, η Κέιτ έγινε δεκτή με όρθιο χειροκρότημα από τον κόσμο, καθώς κατευθύνθηκε στο Royal Box στο Wimbledon νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Με την πριγκίπισσα Σάρλοτ και την αδελφή της Πίπα στο πλευρό της, η Κέιτ απόλαυσε τον αγώνα στο γρασίδι του All England Club – με την πριγκίπισσα Σάρλοτ να κάνει δίπλα της πολλές και διαφορετικές γκριμάτσες.

Η κόρη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, φορούσε ένα πουά φόρεμα 70 λιρών από το Guess, και ήταν ενθουσιασμένη. Πριν το δίδυμο μητέρας-κόρης πάρει τη θέση του στο Royal Box, συναντήθηκε με γυναίκες αστέρες του τένις, μεταξύ των οποίων και η 21χρονη Emma Radacanu, οι οποίες όλες χάρισαν στην Kate ένα μπουκέτο λουλούδια.

Στη συνέχεια, η μητέρα και η κόρη συναντήθηκαν με το πρόγραμμα “Work at Wimbledon”, το οποίο υποστηρίζει νέους από διάφορα περιβάλλοντα με ρόλους στο πρωτάθλημα.

Ο Αλκαράθ έχει πλέον τέσσερα τρόπαια Grand Slam με τέλειο ρεκόρ σε μεγάλους τελικούς, μετά τους δύο θριάμβους του στο Wimbledon, τη νίκη του στο US Open το 2022 και τη νίκη του στο Γαλλικό Open τον περασμένο μήνα. Η ήττα στέρησε από τον Τζόκοβιτς τον 25ο τίτλο Grand Slam για να ξεπεράσει τη Μάργκαρετ Κορτ στη λίστα όλων των εποχών και να ισοφαρίσει επίσης τη συγκομιδή του Ρότζερ Φέντερερ με οκτώ τίτλους ανδρών στο Γουίμπλεντον.

😊👏Alcaraz le saca una sonrisa a Kate Middleton en la entrega del trofeo de #Wimbledon 👉 https://t.co/TvhfzPxxQ0 pic.twitter.com/R9Ko8Gw5Lb — 20minutos.es (@20m) July 14, 2024

Ο πρίγκιπα Γεώργιος, δέκα ετών, δεν ήταν παρών. Ίσως είναι απόψε με τον πατέρα του στον τελικό του Euro, στο Βερολίνο.

Στο θεωρείο ήταν επίσης οι A-listers Julia Roberts και Tom Cruise – στενός φίλος των βασιλικών – καθώς και ο Benedict Cumberbatch – συμμαθητής του πρίγκιπα William στο Eton – ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan και ο βασιλικός τενίστας Andre Agassi.

Ο δεύτερος ξάδελφος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, λόρδος Φρέντερικ Γουίνδσορ, και η σύζυγός του Σόφι Γουίνκλμαν ήταν επίσης μαζί με την Κέιτ και τη Σάρλοτ στο θεωρείο. Το ζευγάρι είναι στενά δεμένο με τον πρίγκιπα και την πργκίπισσα της Ουαλίας.

A bow from Djokovic as he receives the runner-up trophy from the Princess of Wales.#Wimbledon pic.twitter.com/RQdAag5FUq — Belle (@RoyallyBelle_) July 14, 2024