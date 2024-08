Καρέ-καρέ η στιγμή που πεινασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο με την προβοσκίδα του – «Είχε μέσα ψημένο κρέας»

Ένας άγριος ελέφαντας ανέτρεψε το αυτοκίνητο ενός τουρίστα που ήταν σταθμευμένο σε θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Khao Yai στην Ταϊλάνδη, πριν οδηγηθεί πίσω στο δάσος από φύλακες του πάρκου.

Ένα βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύτηκε το πρωί της Δευτέρας (13/8) από χρήστη του TikTok. Στο βίντεο φαίνεται ελέφαντες να περπατούν στους χώρους του θέρετρου στο Tambon Moosi, στην περιοχή Pak Chong της Nakhon Ratchasima. Εκεί ήταν σταθμευμένα δύο οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα σεντάν επισκεπτών. Ένας από τους ελέφαντες επιτέθηκε στο σεντάν, χρησιμοποιώντας την προβοσκίδα του και το αναποδογύρισε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο όχημα.

Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού προσπάθησε να το απομακρύνει, όταν οι φύλακες του πάρκου έφτασαν για να ελέγξουν τους ελέφαντες, οι οποίοι τελικά επέστρεψαν στο δάσος. Το πάρκο ανέλαβε την ευθύνη για τη ζημιά, ενώ ένας αξιωματούχος είπε ότι ο ελέφαντας μπορεί να είχε «παιχνιδιάρικη διάθεση».

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρίες η ευθύνη για το συμβάν είναι εν μέρει και του ιδιοκτήτη του ενός οχήματος. Κι αυτό, γιατί είχε αφήσει μέσα σε αυτό ψημένο κρέας που μόλις είχαν ετοιμάσει σε ένα μπάρμπεκιου που έκαναν στον χώρο του πάρκου, παρά την προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο να μυρίσουν οι πεινασμένοι ελέφαντες το φαγητό που είχε μείνει στα οχήματα.

Δείτε το βίντεο:

Wild elephant flips SUV twice at Thai National Park

.

A TikTok clip showing a wild elephant using its trunk to overturn a parked SUV has captivated over a million viewers. The incident occurred at Khao Yai National Park’s Thanarat Zone in Nakhon Ratchasima, a popular spot for… pic.twitter.com/ovlruQd9JG

— Thenationthailand (@Thenationth) August 13, 2024