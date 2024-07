Καρέ καρέ η στιγμή που φάλαινα αναποδογυρίζει σκάφος – Σε τι οφείλεται αυτή η συμπεριφορά

Δύο ψαράδες βρέθηκαν να κολυμπούν στα παγωμένα νερά στα ανοικτά του Νιου Χαμσάιρ την Τρίτη, όταν μια μεγάπτερη φάλαινα, ή αλλιώς καμπούρα φάλαινα, αναποδογύρισε το σκάφος τους.

Πλάνα από βίντεο που ανέβηκε στο Χ, καταγράφουν τη φάλαινα να βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας ακριβώς πίσω από το μικρό σκάφος 7 μέτρων, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο μισό μίλι από τις ακτές του Πόρτσμουθ, και να πέφτει επάνω του βυθίζοντάς το.

Οι δύο ψαράδες, οι οποίοι δεν φορούσαν σωσίβια, έπεσαν στη θάλασσα καθώς το σκάφος ανατράπηκε, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Ryan Whitney. «Υπάρχει μια θυμωμένη φάλαινα που περιπολεί σήμερα στα νερά του Πόρτσμουθ. Μείνετε σε εγρήγορση αν βρίσκεστε εκεί έξω», έγραψε ο Ryan Whitney, πρώην παίκτης του NHL, στην ανάρτηση που έκανε στο Χ μαζί με το viral βίντεο.

Ευτυχώς, ένα άλλο αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν κοντά τους ήρθε γρήγορα και τους βοήθησε, ανέφερε η αμερικανική ακτοφυλακή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένης και της φάλαινας, δεν τραυματίστηκαν.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024