Καναδάς: Σάλος από τις ροζ γόβες των πολιτικών στο Διαδίκτυο – Τι επεδίωκαν και τι πέτυχαν

Σάλο προκάλεσε στον Καναδά η εικόνα μερικών πολιτικών οι οποίοι περπάτησαν γύρω από ένα γραφείο φορώντας ροζ ψηλοτάκουνες γόβες, σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τις γυναίκες που υφίστανται βία.

Οι εικόνες των χαρούμενων πολιτικών να περπατούν σχεδόν λικνιζόμενοι γύρω από ένα γραφείο ή να επιδεικνύουν τις ροζ γόβες τους προκάλεσαν διαμάχη, γιατί κάποιοι υποστήριξαν την κίνηση, άλλοι θεώρησαν ότι δεν είναι σωστός τρόπος υποστήριξης του κινήματος κατά της βίας σε βάρος γυναικών και άλλοι θεώρησαν ότι ασχέτως από τις προθέσεις τους, οι πολιτικοί στην πραγματικότητα έστω και άθελά τους έβγαλαν προς τα έξω μια αστεία εικόνα που διακωμωδούσε τις γυναίκες.

Οι εικόνες διέρρευσαν στο Διαδίκτυο με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Omar Alghabra. Εκατομμύρια χρήστες στο Twitter είδαν το βίντεο με τους πολιτικούς να κάνουν τον γύρω του μεγάλου γραφείου συσκέψεων. Κάποιοι θεώρησαν την ενέργεια περιττή για τις γυναίκες και σάρκασαν τον ροζ ακτιβισμό.

Σύμφωνα με τον Καναδό Υπουργό Μεταφορών, αυτή η χειρονομία είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. “Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να επικρατεί στην κοινωνία μας.

Το “Hope in Heels” είναι μια εκδήλωση που ευαισθητοποιεί τη βία κατά των γυναικών ενώ ενθαρρύνει τους άνδρες και τα αγόρια να συμμετάσχουν στη λύση. Φόρεσα τις εμβληματικές ροζ γόβες για να υποστηρίξω αυτόν τον σημαντικό σκοπό”, έγραψε ο Ομάρ Αλγκάμπρα, ο οποίος εξήγησε ότι το κίνημα “Hope in Heels” έρχεται κάθε χρόνο στην Βουλή του Καναδά και ζητεί την βοήθεια των πολιτικών στον σκοπό του.

🇨🇦 Canada – In between paying the most CO2 tax on the planet to make the ‘weather gooder’

Canadian Politicians parade around in high heels to ‘help’ reduce domestic violence. pic.twitter.com/3cruYiyh8K

— Concerned Citizen (@cotupacs) April 21, 2023