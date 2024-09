Κάμαλα Χάρις: Αυτό είναι το «μυστικό όπλο» της – Έτσι «νίκησε» τον Ντόναλντ Τραμπ στο ντιμπέιτ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κατά γενική ομολογία η Κάμαλα Χάρις ήταν η νικήτρια του πρόσφατου ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ποιο ήταν, όμως, το «μυστικό όπλο» που χρησιμοποίησε η υποψήφια των Δημοκρατικών για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την άτυπη επικράτηση επί του εκλογικού της αντιπάλου;

Το όνομα του είναι Φίλιπ Ρέινς, ο οποίος προσελήφθη από το επιτελείο της Χάρις για να μιμηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στις πρόβες που έκανε η τελευταία πριν την τηλεοπτική τους αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για έναν… επαγγελματία μιμητή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιτελέσει τον ίδιο ρόλο για την Χίλαρι Κλίντον πριν το ντιμπέιτ το 2016 με τον ίδιο αντίπαλο. «Πρέπει να είσαι φωνακλάς πρέπει να είσαι χαζοχαρούμενος, πρέπει να λες ψέματα σαν να μην υπάρχει αύριο», αναφέρει ο Ρέινς για το πώς μπορεί κανείς να μιμηθεί επιτυχώς τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο 54χρονος Νεοϋορκέζος χρησιμοποίησε παρόμοια προσέγγιση με αυτό που έκανε για την Κλίντον, όταν η ομάδα του Χάρις τον στρατολόγησε για να επαναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου.

«Κατά την άποψή μου, θέλετε απλώς ο υποψήφιος να συνηθίσει σε αυτό που πρόκειται να δει, να ακούσει και να βιώσει. Είναι ό, τι πιο περίεργο έχουν συναντήσει ποτέ στην πολιτική τους σταδιοδρομία. Και αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Την πρώτη μέρα που τη γνώρισα, είπα, κυρία Αντιπρόεδρε, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Και μετά 20 λεπτά αργότερα, της έλεγα πώς κατέστρεφε την Αμερική», είπε ο Ρέινς.

Πώς περιέγραψε την διαδικασία που ακολουθεί για να μεταμορφωθεί σε «Ντόναλντ Τραμπ»; Όπως αναφέρει ο ίδιος φοράει κοστούμι, γραβάτα και πάντα χρησιμοποιεί τις ίδιες αποχρώσεις μέικ απ με τον Τραμπ, που τον κάνει να έχει μια περίεργη «λάμψη». «Είναι πολύ δύσκολο να το βγάλω μετά από το πρόσωπό μου. Ο τύπος χρησιμοποιεί κανονικό… σοβά», αναφέρει ο συνεργάτης της Χάρις. Αυτό, όπως λέει, είναι το πιο δύσκολο. Το να μπει στον τρόπο σκέψης του Τραμπ και να μιμηθεί τις κινήσεις ή τον τρόπο ομιλίας του είναι, όπως αναφέρει, σχετικά εύκολο. «Δεν είναι και ο κύβος του Ρούμπικ. Δεν είναι τόσο πολύπλοκη η σκέψη του. Θα έλεγα ότι μοιάζει περισσότερο με Τζένγκα. Τραβάς ένα τουβλάκι και όλη η κατασκευή καταρρέει», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Ρέινς δεν μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες για το τι προετοίμασαν με την Κάμαλα Χάρις. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν έκαναν πρόβα για την χειραψία που θα είχε με τον Τραμπ. Ανέφερε, πάντως, το πώς είχε εκπαιδεύσει την Χίλαρι Κλίντον για να αποφύγει πάση θυσία την αγκαλιά που θα προσπαθούσε να την πάρει ο Τραμπ πριν το ξεκίνημα του ντιμπέιτ.

Μάλιστα, ανέβασε ένα βίντεο στο Χ από τις σχετικές πρόβες που είχαν κάνει τότε.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice…

A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa

— Philippe Reines (@PhilippeReines) May 19, 2017