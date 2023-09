Κακοκαιρία Daniel: Φονική επέλαση από την Λιβύη με χιλιάδες νεκρούς – Πτώματα παντού στην πόλη Ντέρνα

Φονικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel» από την γειτονική Λιβύη. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, χάος και αφήνουν πίσω τους πολλούς νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες αραβικών μέσων οι νεκροί υπολογίζονται κοντά στους 2.000 ενώ πολλοί είναι οι αγνοούμενοι.

Στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης έχουν περισυλλεγεί περισσότερα από 1.000 πτώματα, όπως δήλωσε σήμερα υπουργός της κυβέρνησης στην Ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

«Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού – στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv

«Ο αριθμός των πτωμάτων που περισυνελέγησαν στην Ντέρνα είναι μεγαλύτερος από 1.000», δήλωσε, προσθέτοντας πως περιμένει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος». «Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

🚨 Around 2,000 people have died and thousands more are missing after Storm Daniel dumped so much rain on Libya’s northeast that two dams collapsed sending water flowing into already inundated areas. pic.twitter.com/a8iv5Lx5FV

— • (@Alhamdhulillaah) September 12, 2023