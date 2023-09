Λιβύη: Ξεπερνούν τους 2.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ξεπερνούν τους δύο χιλιάδες οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Λιβύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, Οσάμα Χαμάντ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar, είπε χαρακτηριστικά: «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί».

«Ολόκληρες συνοικίες της Ντέρνα έχουν αφανιστεί… μαζί με τους κατοίκους, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Άχμεντ αλ Μισμάρι, εκπρόσωπος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 5.000-6.000.

Τρεις περιοχές της Κυρηναϊκής, της ανατολικής παράκτιας περιοχής της χώρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω των πλημμυρών και το προεδρικό συμβούλιο της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Almostakbal της ανατολικής Λιβύης έδειχναν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες σπιτιών ή πάνω σε αυτοκίνητα, που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ύψος του νερού είχε φτάσει τα τρία μέτρα σε ορισμένα σημεία της πόλης Ντέρνα.

Τέσσερα σημαντικά λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Λιβύη – τα Ρας Λανούφ, Ζουεϊτίνα, Μπρέγκα και Ες Σίντρα – έκλεισαν από το απόγευμα του Σαββάτου για τρεις ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρωθυπουργός, επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης στην Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε χθες Κυριακή πως έδωσε οδηγίες σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να «αντιμετωπίσουν άμεσα» τις ζημιές από τις πλημμύρες στις πόλεις της ανατολικής Λιβύης.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα «παράσχουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» για την ανακούφιση των πληγέντων.

