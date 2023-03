Juntree Siriboonrod: Η Google τιμά με Doodle τον «πατέρα της ταϊλανδικής επιστημονικής φαντασίας»

Το σημερινό Doodle γιορτάζει τα 106α γενέθλια του Ταϊλανδού συγγραφέα Juntree Siriboonrod, που θεωρείται ευρέως ως ο «πατέρας της ταϊλανδικής επιστημονικής φαντασίας».

Ο Siriboonrod γεννήθηκε σήμερα το 1917. Δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα για την παιδική του ηλικία. Οι σούπερ θαυμαστές μπορεί να υποψιάζονται ότι ταξίδεψε από ένα εναλλακτικό σύμπαν ή απώθησε εξωγήινους από την κούνια, αλλά — με αληθινό τρόπο επιστημονικής φαντασίας — κανείς δεν ξέρει με σιγουριά την ιστορία της καταγωγής του!

Αρχικά εργάστηκε για την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ως δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Καυσίμων. Αφού πήρε δουλειά ως καθηγητής Φυσικών Επιστημών στο γυμνάσιο, ο Siriboonrod άρχισε να γράφει άρθρα και ιστορίες με επίκεντρο την επιστήμη.

Το 1945, ο Siriboonrod συνεργάστηκε με την Επιστημονική Εταιρεία της Ταϊλάνδης για να γράψει το Witthayasat Mahatsachan, ένα ταϊλανδικό επιστημονικό περιοδικό. Έγραψε τα πάντα, από επιστημονική φαντασία έως βιογραφίες επιστημόνων μέχρι την παραίτησή του το 1959. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δημοσίευσε το Phu Dap Duang Athit, ή The Man Who Put Out the Sun, μια συλλογή φανταστικών, επιστημονικών διηγημάτων φαντασίας που εξακολουθούν να γιορτάζονται σε όλη την Ταϊλάνδη σήμερα.

Το 2005, η Science Society of Thailand και το Science Writers and Publishers Forum καθιέρωσαν το βραβείο Juntree Siriboonrod προς τιμήν του. Το βραβείο γιορτάζει τα επιτεύγματα στον τομέα της ταϊλανδέζικης επιστημονικής φαντασίας και χρησιμεύει ως υπενθύμιση του λογοτεχνικού αντίκτυπου του Siriboonrod.

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.