Ιταλία: Δέκα τραυματίες έξω από τα γραφεία της Rai σε κινητοποίηση ακτιβιστών

Ένταση με την αστυνομία και τραυματισμοί σημειώθηκαν σε κινητοποίηση διακοσίων, περίπου, ακτιβιστών έξω από τα γραφεία και τα στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, στην Νάπολη, στην Ιταλία.

Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κρεμάσουν πανό, στην τοπική είσοδο της ιταλικής τηλεόρασης. Τραυματίσθηκαν πέντε διαδηλωτές και πέντε αστυνομικοί. Η κατάσταση των οποίων δεν κρίνεται ανησυχητική.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση υπογράμμισαν ότι «τάσσονται κατά της στάσης λογοκρισίας της Rai, σε ό,τι αφορά την γενοκτονία στην Γάζα» και κατά της στάσης που κράτησε η ιταλική δημόσια τηλεόραση, στο πρόσφατο φεστιβάλ τραγουδιού του Σανρέμο, όπου δυο συμμετέχοντες ζήτησαν «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «να σταματήσει η γενοκτονία», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πρέσβη του Ισραήλ στην Ιταλία.

A Napoli cariche di polizia e feriti al presidio per la Palestina sotto la sede della Rai 13-3-2024

In Naples police charges and injuries at least 5 people at the Palestine protest under the RAI TV headquarters #Gaza #genocide pic.twitter.com/pqcvV3lwvr

— Thomas Welschen (@TWelschen) February 13, 2024