Ιταλία: 14χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της – Το πτώμα της βρέθηκε σε ντουλάπα σε ερειπωμένο κτίριο

Η 14χρονη Μαρτίνα Καρμπονάρο εντοπίστηκε νεκρή σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Αφραγκόλα, στη Νάπολη, με τον πρώην σύντροφό της να ομολογεί τον φόνο.

Η Μαρτίνα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA, είχε εξαφανιστεί το βράδυ της 26ης Μαΐου και η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομία τις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε όποιον γνώριζε κάτι για την τύχη της κόρης της.

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 28, 2025

E’ stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata del 26 maggio, e la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre. Il cadavere era nascosto in un edificio diroccato adiacente l’ex stadio “Moccia”, ad Afragola. #ANSA https://t.co/8Loynt1Hzy pic.twitter.com/PRVT1Vsdt4



Όπως ανέφεραν οι γονείς της, η Μαρτίνα φορούσε τζιν και μαύρη μπλούζα όταν έφυγε από το σπίτι για να πάει να φάει παγωτό με μια φίλη της, προτού τελικά –σύμφωνα με τη μητέρα της– πάει να συναντήσει τον πρώην φίλο της.

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα της ήταν γύρω στις 20:30 εκείνο το βράδυ, όταν της είπε ότι θα επέστρεφε σύντομα. Έκτοτε, δεν απάντησε ποτέ ξανά στις προσπάθειες επικοινωνίας των δικών της ανθρώπων.

#Afragola – La 14enne #MartinaCarbonaro trovata morta sotto il materasso di un edificio diroccato allo #StadioMoccia . Il corpo sfigurato trasportato all’ospedale di Giugliano per l’autopsia. Continuano le indagini. https://t.co/BsfuLODaGu #Cronaca #Omicidio #OnTheRoad #NanoTV pic.twitter.com/brPoywISJr



Το άψυχο σώμα της 14χρονης εντοπίστηκε από την αστυνομία κρυμμένο μέσα σε μια παλιά ντουλάπα, σε ένα ερειπωμένο κτίριο δίπλα στο πρώην στάδιο «Moccia» στην Αφραγκόλα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό της τοπικής εισαγγελίας.

Ο πρώην σύντροφος της Μαρτίνα συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγκλημα διαπράχθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα –ενδέχεται να τη σκότωσε πετώντας της πέτρες– και στη συνέχεια απέκρυψε τη σορό της μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

“Mi aveva lasciato”

Ma come si fa a restare umani davanti ad una tale frase? Come si fa a pensare che sto tipo possa ritornare a camminare per strada libero e tranquillo?

Cristo, aveva 14 ANNI.#femminicidio#MartinaCarbonaro pic.twitter.com/ZF4y1VJgPw

— Agatha🌳🏡🌳 (@Qua_Agatha) May 28, 2025