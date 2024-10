Ισραήλ: Το απόρρητο έγγραφο που διέρρευσε και αποκαλύπτει τις προετοιμασίες για την επίθεση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ερευνούν τη διαρροή δύο άκρως απόρρητων εγγράφων των υπηρεσιών πληροφοριών που περιγράφουν τις προετοιμασίες του Ισραήλ για ένα ανταποδοτικό πλήγμα στο Ιράν.

Πρόκειται για άκρως απόρρητη έκθεση που φέρεται να διέρρευσε από το Εθνικό Ινστιτούτο Συστημάτων Διαχείρισης Περιστατικών και Προηγμένων Τεχνολογιών (NIMSAT) του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η έκθεση αναφέρεται με λεπτομέρειες στις προετοιμασίες του Ισραήλ επί του πεδίου για το xτύπημα κατά του Ιράν, σε αντίποινα για τη βαλλιστική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για πληροφορίες, που συνέλεξε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και περιλαμβάνουν την απόκρυψη οχυρωμένων υπόγειων καταφυγίων πολεμικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Χατσερίμ και τις προετοιμασίες που κάνει το Ισραήλ για τον εξοπλισμό μαχητικών αεροσκαφών με δύο τύπους βαλλιστικών πυραύλων.

— ❗️🇺🇸/🇮🇷/🇮🇱 EXCLUSIVE: One of our sources in the U.S. intelligence community has shared with us an extremely sensitive top secret U.S. intelligence document, dated October 15-16, detailing Israeli preparations for an extensive strike inside Iran: pic.twitter.com/pH53YiJ390

— Middle East Spectator (@Spectator_MENA) October 17, 2024