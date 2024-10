Ισραήλ: Πιθανόν νεκρός και ο φημολογούμενος διάδοχος του Νασράλα – Με καταιγισμό ρουκετών στην Χάιφα απάντησε η Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ανακοίνωσε ότι ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικός διάδοχος του δολοφονηθέντος ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση την περασμένη εβδομάδα στη Βηρυτό.

«Η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση χωρίς ηγέτη, ο Νασράλα εξουδετερώθηκε, ο αντικαταστάτης του πιθανότατα εξουδετερώθηκε επίσης. Αυτό έχει δραματική επίδραση σε όλα όσα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κανείς να πάρει αποφάσεις, κανείς να δράσει», τόνισε ο Γκάλαντ, προσθέτοντας ότι οι δυνατότητες πυρός της Χεζμπολάχ έχουν επίσης δεχθεί ένα βαρύ πλήγμα.

«Οι ενέργειες που κάνουμε παρατηρούνται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Όταν ο καπνός στον Λίβανο καθαρίσει, θα συνειδητοποιήσουν στο Ιράν ότι έχασαν το πολυτιμότερο πλεονέκτημά τους, τη Χεζμπολάχ», τόνισε.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι χθες και προχθές το Ισραήλ εξέφραζε αμφιβολίες κατά πόσον είναι νεκρός ο Σαφιεντίν.

Σε ότι αφορά στους ισχυρισμούς του Γκάλαντ για την κατάσταση της Χεζμπολάχ, αξίζει να σημειωθεί ότι η λιβανέζικη οργάνωση εκτόξευσε σήμερα περισσότερους από 100 πυραύλους και ρουκέτες εναντίον της Χάιφα, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερος στόχος.

Η σημερινή επίθεση ήταν η πιο σφοδρή επίθεση που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα η πόλη-λιμάνι του βόρειου Ισραήλ, ενώ η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση επέμεινε ότι οι στρατιωτικές της δυνατότητες «είναι μια χαρά», παρά τις εβδομάδες καταστροφικών χτυπημάτων των IDF.

Περισσότερες από 100 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά της πόλης μέσα σε μισή ώρα γύρω στο μεσημέρι. Οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το σύστημα Iron Dome, αν και μερικές πέρασαν και εξερράγησαν στα προάστια της Χάιφα Kiryat Yam και Kiryat Motzkin, δήλωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι γιατροί του Magen David Adom δήλωσαν ότι μια γυναίκα ηλικίας 70 ετών τραυματίστηκε στο χέρι από θραύσματα που έπεσαν. Η κατάστασή της ήταν καλή έως μέτρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία.

Ο γαλάζιος ουρανός πάνω από την πόλη γέμισε με λευκά ίχνη από τους πυραύλους αναχαίτισης που ανέβαιναν για να εξουδετερώσουν τους επερχόμενους πυραύλους και τις ρουκέτες, και οι εκρήξεις σημειώθηκαν σαν μανιτάρια πάνω από τη Χάιφα, καθώς οι σειρήνες ούρλιαζαν και χιλιάδες Ισραηλινοί έτρεξαν στα καταφύγια.

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές γειτονιές, με ζημιές να προκαλούνται σε σπίτια, ανακοίνωσε η αστυνομία, καλώντας τους κατοίκους να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να καταφεύγουν σε καταφύγιο όταν ηχούν οι σειρήνες.

Η μεγάλης κλίμακας επίθεση ήρθε επίσης λίγα λεπτά αφότου ο αναπληρωτής ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, ένα από τα τελευταία επιζώντα μέλη της ανώτατης ηγεσίας της οργάνωσης, επέμεινε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ είναι άθικτες, ότι έχει αυξήσει τις πυραυλικές της επιθέσεις κατά του Ισραήλ και ότι ανυπομονεί για «συγκρούσεις» με τα ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο.

Ορισμένοι από τους εκτοξευτές ρουκετών που χρησιμοποίησε η Χεζμπολάχ για να εκτοξεύσει 105 βλήματα στη Χάιφα νωρίτερα σήμερα, χτυπήθηκαν από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ανακοίνωσε αργότερα ο Ισραηλινός Σρατός.

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες, οι IDF (ο στρατός του Ισραήλ) λένε ότι πραγματοποίησαν αρκετές επιδρομές εναντίον κτιρίων της Χεζμπολάχ και θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων στο νότιο Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι IDF λένε ότι χτύπησαν μια αποθήκη όπλων και μια άλλη τοποθεσία της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ χθες το βράδυ, ο στρατός λέει ότι πραγματοποιήθηκε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός σχολείου στο Tayr Harfa του νότιου Λιβάνου, όπου εντοπίστηκε μια ομάδα στελεχών της Χεζμπολάχ.

