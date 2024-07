Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη – Δείτε βίντεο

Δείτε καρέ – καρέ τη στιγμή που η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει πύραυλο εδάφους που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow 3 κατέρριψε το βλήμα πριν αυτό περάσει σε ισραηλινό έδαφος.

Πριν από την αναχαίτιση, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ, που βρίσκεται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με τους κατοίκους να αναζητούν προστασία σε καταφύγια.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, σε απάντηση του drone που εκτοξεύτηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και που έπληξε το Τελ Αβίβ.

⚡️⭕️ Israeli reports that the Arrow air defense system was activated over Eilat and intercepted a ballistic missile pic.twitter.com/ctkktBeHic

#WATCH Israeli Army intercepts Missile fired from Yemen towards Eilat in Southern Israel. Israeli warplanes killed 3 people in the Houthi-controlled Yemeni port of Hodeida. The ministry said earlier that most of the wounded had severe burns. #Yemen #Missile #Israel #Hodeidah pic.twitter.com/Xs6QED4HNR

