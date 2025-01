Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το Σάββατο (4/1) ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν στο Ταλμέι Ελαζάρ, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού πλήξει ισραηλινό έδαφος», ανακοίνωσαν οι IDF μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Την Παρασκευή (3/1), ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Missile fired from #Yemen towards the Tel Aviv area. Several explosions heard due to Israeli interceptor missiles. pic.twitter.com/TTLDA5jJVZ

— Lana (@RashadLana18915) January 4, 2025