Ισραήλ: Νεκρός ο επικεφαλής χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ έπειτα από χτύπημα των IDF – Η δράση της «Μονάδας 4400»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την εξόντωση του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στη Συρία. Ο διοικητής, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ηγείτο της «Μονάδας 4400» της Χεζμπολάχ, η οποία είναι «υπεύθυνη για τις μεταφορές και το ύψος των κεφαλαίων» προς την οργάνωση μέσω των πωλήσεων πετρελαίου από την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκαρί πρόσθεσε ότι ο διοικητής «εξουδετερώθηκε» στη Συρία «πριν από λίγες ώρες» και ότι προηγουμένως τη Μονάδα 4400 διοικούσε ο Μοχάμαντ Τζαφάρ Ξιρ, γνωστός και ως Σεΐχης Σαλάχ. «Διαχειρίστηκε την κύρια πηγή εσόδων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια, μέχρι που τον εξαλείψαμε σε μια στοχευμένη επίθεση στην πρωτεύουσα [Βηρυτό] στις αρχές Οκτωβρίου», δήλωσε ο Χαγκαρί.

Breaking 🚨 The Lebanese Hezbollah militia’s armament official, Ali Hassan Gharib, along with the commander of the newly established Unit 4400, was killed in an attack on their vehicle in the Mazzeh neighborhood of Damascus this afternoon. pic.twitter.com/8vQfqjbegl — Islam (@IslamAQFJ) October 21, 2024



Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ατόμων σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ και στόχευε αυτοκίνητο στη Δαμασκό. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η επίθεση στόχευσε έναν μη Σύριο άνδρα που οδηγούσε σε γειτονιά όπου γινόταν μνημόσυνο για τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γάζα.

Η Μονάδα 4400 είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στη Συρία, το οποίο στη συνέχεια πωλείται στον Λίβανο. Η αξία αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται σε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Air Force fighter jets attacked a military compound of Unit 4400, the logistical reinforcement unit of #Hezbollah, transporting weapons to & within #Lebanon. Two centers located in the Baalbak area in Lebanon were attacked. #IDF #StandWithIDF #Israel #IDFHeroes #StandForIsrael… pic.twitter.com/5RE3VbiXMI — Ora Levitt 🇮🇱 חיילת צה”ל 🇮🇱 עם ישראל חי (@IDFsoldiergirl) June 11, 2024



Παράλληλα, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της οικονομικής υποδομής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον 15 υποκαταστήματα της Al-Qard al-Hasan, ενός οικονομικού ιδρύματος που λειτουργεί ως τράπεζα και κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Η Al-Qard al-Hasan είναι καταχωρημένη ως φιλανθρωπικό ίδρυμα στον Λίβανο και έχει επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, ο Χαγκάρι ανέφερε πως ένας από τους στόχους που επλήγησαν ήταν θησαυροφυλάκιο της Al-Qard al-Hasan κάτω από κτήριο κατοικιών στη Βηρυτό.

Hezbollah’s finances are like a game of Monopoly. Watch until the end to see who their banker is: pic.twitter.com/ujvY15UvLI — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024



Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν, εκτοξεύει καθημερινά ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο έχει κλιμακώσει την επίθεση εδάφους στα βόρεια σύνορα του, εντείνει παράλληλα την προσπάθειά του να πλήξει τις οικονομικές δομές της σιιτικής οργάνωσης.

Η στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει να απομακρύνει τη Χεζμπολάχ από τα σύνορα του Ισραήλ και να εξασθενίσει τη χρηματοδοτική ικανότητα της οργάνωσης, πλήττοντας τη ροή κεφαλαίων και τη στήριξη από το Ιράν.