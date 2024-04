Ισραήλ: Καταρρίφθηκε το σύνολο των ιρανικών drones

Το σύνολο –ή σχεδόν το σύνολό τους- των drones-καμικάζι που εκτόξευσε νωρίτερα το Ιράν καταρρίφθηκε, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Στρατιωτικό Ραδιόφωνο του Ισραήλ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, περισσότερα από 100 ιρανικά drones έχουν ήδη αναχαιτιστεί εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου «σε σύνολο εκατοντάδων που εκτοξεύθηκαν προς τη χώρα».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα drones καταρρίφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι «περισσότερα από 100 drones-καμικάζι» -η ίδια φράση που χρησιμοποιείται και τώρα- κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.

IRAN attacks ISRAEL.

Iran drones have arrived in Israel,firing of missiles at targets it.

If USA 🇺🇸 directly attacks IRAN, and Russia does in support of Iran, then we can officially say World War III has started.

