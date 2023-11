Ισραήλ: «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», λέει ο στρατός

Σε χθεσινοβραδινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χάγκαρι ανέφερε πως «η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Συγκεκριμένα, ο Ντανιέλ Χάγκαρι σημείωσε πως «οι κάτοικοι της Γάζας εγκατέλειψαν την περιοχή ενάντια στις οδηγίες τους, ενώ για να το αποτρέψει αυτό, η Χαμάς λέει ψέματα για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία».

Παράλληλα σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος την τελευταία ημέρα, o IDF έχει εμβαθύνει τις δραστηριότητές του στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Διαψεύδει ότι ο ΙDF έβαλε στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Σίφα

«Χθες έσπευσαν να μας κατηγορήσουν για επίθεση στο νοσοκομείο αλ-Σίφα. Ελέγξαμε τα συστήματά μας και ανακαλύψαμε για άλλη μια φορά ότι επρόκειτο για μια αποτυχημένη εκτόξευση από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς διαπράττει έγκλημα πολέμου με τη δράση της σε νοσοκομεία», τόνισε ο Χάγκαρι.

Ενώ παράλληλα σημείωσε: «Τις τελευταίες ώρες δημοσιεύονται ψευδείς ειδήσεις ότι περικυκλώνουμε το νοσοκομείο Σίφα και ότι κάνουμε επιθέσεις. Αυτές είναι ψευδείς αναφορές. Επιτρέπουμε την κανονική πρόσβαση στην είσοδο και την έξοδο στο πίσω μέρος του νοσοκομείου. Μιλήσαμε σήμερα με το προσωπικό του νοσοκομείου και τους είπαμε ξεκάθαρα – οι IDF δεν επιτίθενται στο νοσοκομείο. Θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους ασθενείς και στο ιατρικό προσωπικό και σε όλους τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας να μετακινούνται με ασφάλεια προς τα νότια».

Fact: We are working with Gaza’s hospital staff to provide safe passage southward for Gazans from Shifa Hospital.

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari speak on the IDF’s efforts to mitigate harm to the people of Gaza. pic.twitter.com/0BUKDibmTM

— Israel Defense Forces (@IDF) November 11, 2023