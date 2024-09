Ισραήλ: Η Χαμάς χαιρετίζει την πυραυλική επίθεση των Χούθι – Ερωτήματα για τα κενά στην άμυνα του Ισραήλ

Η Χαμάς εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησαν οι Χούθι από την Υεμένη στο κεντρικό Ισραήλ, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα είναι ασφαλές μέχρι να τερματίσει την επιθετικότητα του» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια φυσιολογική απάντηση στην επίθεση εναντίον του παλαιστινιακού λαού μας (…) Επιβεβαιώνουμε ότι ο σιωνιστής εχθρός δεν θα είναι ασφαλής έως ότου σταματήσει τη βάναυση επιθετικότητά του εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο πύραυλος των Χούθι, ο οποίος έπεσε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ χωρίς να προκαλέσει θύματα, είναι «ένα μήνυμα προς ολόκληρη την περιοχή ότι το Ισραήλ δεν είναι μια οντότητα στο απυρόβλητο (…)», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε επίσης ότι το κίνημά του επιθυμεί μια «κοινή παλαιστινιακή διοίκηση» της Λωρίδας της Γάζας στο τέλος του πολέμου με το Ισραήλ. «Η επόμενη κυβέρνηση στη Γάζα πρέπει να είναι μια κοινή παλαιστινιακή κυβέρνηση (…) Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η επόμενη μέρα πρέπει να είναι παλαιστινιακή», δήλωσε ο Χαμντάν .

Η οργάνωση έχει άφθονους πόρους για να συνεχίσει να μάχεται κατά του Ισραήλ παρά τις απώλειες που έχει υποστεί κατά τους 11 μήνες και πλέον πολέμου στη Γάζα, είπε ο ίδιος. «Η αντίσταση έχει μεγάλη δυνατότητα να συνεχιστεί. Υπήρξαν μάρτυρες και υπήρξαν θυσίες… αλλά σε αντάλλαγμα υπήρξε η συγκέντρωση εμπειριών και η στρατολόγηση νέων γενεών στην αντίσταση».

Ο Χαμντάν προσθέτει στη συνέντευξή του ότι οι ΗΠΑ δεν κάνουν αρκετά για να υποχρεώσουν το Ισραήλ σε υποχωρήσεις ώστε να προκύψει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Μάλλον προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ισραηλινή αποφυγή κάθε δέσμευσης».

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους αντάρτες Χούθι για αντίποινα μετά την ανάληψη της ευθύνης από την οργάνωση για πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, οι Χούθι πραγματοποίησαν επιτυχημένη πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού συστήματος άμυνας, όπως σχολιάζει το Al Jazeera.

🇾🇪🇮🇱 FIRES EAT AWAY AT GAS PIPES NEAR TEL AVIV FROM HOUTHI MISSILES

Barrage of missiles flew 2,000 km and took 15 min to arrive from Yemen to central Israel, evading every country’s defense systems, fighter jets, jamming systems, and over airspace of allies KSA and Jordan… pic.twitter.com/SqHYHqAzOC

— Expat Vibes (@expatvibes) September 15, 2024