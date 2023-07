Επίθεση στο Ισραήλ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες

Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το Reuters, οδηγός έριξε σήμερα το αυτοκίνητό του πάνω σε ανθρώπους στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ατόμων. Προηγουμένως είχε εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό “τρομοκρατικό”.

Ο οδηγός “εξουδετερώθηκε” επιτόπου από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει, σημείωσε ο εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

Το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενες επιθέσεις Παλαιστινίων, μία ημέρα μετά την έναρξη της επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

ΕΜ

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.

* this is an initial report, more details to come* pic.twitter.com/KchfWPVnl5

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 4, 2023